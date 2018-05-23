Erdoğan ile Maduro'nun telefon görüşmesinde, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılık vurgulandı.
23 Mayıs 2018 Çarşamba8 Ramazan 1439
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Erdoğan'dan kritik görüşme!
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