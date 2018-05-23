23 Mayıs 2018 Çarşamba8 Ramazan 1439
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Erdoğan'dan kritik görüşme!

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Erdoğan'dan kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Maduro'yu yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan'dan kritik görüşme! Erdoğan'dan kritik görüşme! Erdoğan'dan kritik görüşme!

Erdoğan ile Maduro'nun telefon görüşmesinde, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılık vurgulandı.

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