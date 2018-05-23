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Dünya Bankası Tuz gölü kredisini onayladı

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Dünya Bankası Tuz gölü kredisini onayladı
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunca, Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin genişletme çalışmaları için ilk yedi yılı geri ödemesiz olmak üzere 22,5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık kredi onaylandı.
Dünya Bankası Tuz gölü kredisini onayladı Dünya Bankası Tuz gölü kredisini onayladı Dünya Bankası Tuz gölü kredisini onayladı

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi" olarak bir finansman paketinin onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu proje kapsamında yer alan ve Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini artıracak Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi için Kasım 2005'te 325 milyon dolar, Temmuz 2014'te de 400 milyon dolar tutarında iki kredinin onaylandığı hatırlatıldı. 

Tesisin başlangıç kapasitesinin bir milyar metreküp olduğu kaydedilen açıklamada,  " (Tuz Gölü) Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi, hükümetin depolama tesisisin büyüklüğünü yine aynı yerde yapılacak yatırım ile 5 katına çıkartmaya yönelik çabalarını destekleyecektir."ifadeleri kullanıldı.

PROJE 3 BİLEŞENDEN OLUŞACAK

Açıklamada, Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından uygulanacak olan Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi'nin üç bileşenden oluşacağı da vurgulandı. 

Bileşenlerden ilkinin Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yaklaşık 4 milyar metreküp daha artırılması olduğu belirtilen açıklamada, ikinci bileşenin "İnşaat Kontrolörlüğü İzleme" ve üçüncü bileşenin de "Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) ve Yeniden Yerleşim Eylem Planlarının (YYEP) İzlenmesi" olduğu aktarıldı. 

İLK 7 YILI GERİ ÖDEMESİZ 22,5 YIL VADELİ

Toplamda 600 milyon dolarlık yeni kredi sağlanan projenin Türkiye'de özellikle kış aylarındaki kömüre bağımlılığı azaltmak suretiyle ülkenin sera gazı emisyonlarını düşürmesine yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önerilen Doğalgaz Depolama Genişletme Projesine sağlanan finansman, Dünya Bankası’nın genel anlamda enerji reformunu ve spesifik olarak da doğalgaz sektörü reformunu desteklemeye yönelik politika, teknik ve finansal yardım programının bütüncül bir parçasını oluşturmaktadır. Bu projeyle Dünya Bankası aynı zamanda BOTAŞ’ın projeye yönelik teknik, satın alma, çevresel ve sosyal koruma önlemleri ile ilgili çalışmaları üzerinde yaptığı ayrıntılı incelemeler yoluyla Türkiye’nin ticari finansman dahil olmak üzere, başka kaynaklardan da finansman temin etmesine yardımcı olmaktadır. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) da projeye eş finansman sağlamaktadır. Doğalgaz Depolama Genişletme Projesine yönelik sağlanan finansman aracı, ilk 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere 22,5 yıl vadeli bir Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) esnek kredisidir." 

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde ilk yastık gazı 10 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı bir törenle basılmaya başlamıştı. 

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