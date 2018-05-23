23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Türkiye'den BM'ye sert tepki: Beklentilerden uzak

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Türkiye'den BM'ye sert tepki: Beklentilerden uzak
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması sorumluluğunu yerine getirememekle eleştirdi.
Türkiye'den BM'ye sert tepki: Beklentilerden uzak Türkiye'den BM'ye sert tepki: Beklentilerden uzak Türkiye'den BM'ye sert tepki: Beklentilerden uzak

BM Güvenlik Konseyi'nin silahlı çatışmalarda sivillerin korunması  oturumunda konuşan Sinirlioğlu, çatışmalardan en fazla etkilenenlerin siviller olduğuna ve geçen yıl dünya genelinde çatışmaların yaşandığı sadece 6 ülkede 26 bin kişinin hayatını kaybettiğine ve yaralandığına dikkati çekti.

Sinirlioğlu, ''Konsey özellikle Suriye ve Filistin gibi en kritik konulara ilişkin beklentileri karşılamaktan çok uzak. Dünyanın bu iki bölgesinde  tanık olduklarımız BM sisteminin 70 yıldan fazla süredir savunmak için çabaladığı  tüm değerlerin görmezden gelinmesi ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir  şekilde ihlali anlamına geliyor.  Masum sivillerin hedef alınması hiçbir şekilde  mazur görülemez. Cezasız kalınmasına son vermek için kararlı davranmalı ve gerçek  hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmalıyız.'' dedi.

Dünya genelinde 65 milyondan fazla kişinin evlerinden, ülkelerinden  kaçmak zorunda kaldığını ve bunların  22,5 milyonunun mülteci konumunda olduğunu  vurgulayan Sinirlioğlu, çatışmalar nedeniyle dakikada 20 kişinin zorla  yerlerinden edildiğini ifade etti.

Sivilleri korumanın en etkili yolunun çatışmaları engellemek olduğunun  altını çizen Sinirlioğlu, terörle mücadeleye ilişkin de şu değerlendirmede  bulundu:

''Uluslararası toplumun bazı üyeleri, terör tehditleri karşısında  taahhütlerini yerine getirememekte. Bu tehditlerin her türlüsüne karşı ortak  mücadelemizi daha da geliştirmek ve koordine etmenin yollarını aramalıyız ve bu,  devlet dışı silahlı gruplarla onları meşruiyet kazanmak için propaganda aracı  olarak kullanmaya teşvik edecek belgeler imzalamaktan kaçınmayı da içermeli.  Bütün uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütlerinin terör örgütleri ile  sözde 'taahhütname' olarak adlandırılanlar da dahil her türlü sözleşme yapmaktan  kaçınması gerektiğine inanıyoruz.''

Sivilleri korumanın asıl yükümlülüğünün devletlerde olduğunu ancak  devletlerin başarısız olduğu durumlarda uluslararası toplumun sivillerin  korunmasına yardım etme sorumluluğu taşıdığını belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin  en dramatik ve uzun süreli insani krizlerden birinin yaşandığı Suriye'ye yardım  eli uzatmayı sürdüreceğini söyledi.

Suriye'deki trajedinin çok yönlü etkilerini komşu ülke olarak  Türkiye'nin derinden hissettiğini anlatan Feridun Sinirlioğlu,  Türkiye'nin  dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu anımsatarak,  uluslararası toplumun da bu sorumluluğu paylaşması gerektiğini kaydetti.

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