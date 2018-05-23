23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Euro ve dolarda yeni tarihi zirve

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Euro ve dolarda yeni tarihi zirve
Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı.
Euro ve dolarda yeni tarihi zirve Euro ve dolarda yeni tarihi zirve Euro ve dolarda yeni tarihi zirve

Piyasalardaki erken işlemlerde; dolar 4.8213 lira, Euro 5.6837 lira, Sterlin 6.5404 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi ise (BİST100), dün 102 bin puanın üzerinde başladığı günü yüzde 1.05 artışla 103 bin 327 puandan tamamladı.
 

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