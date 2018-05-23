Albayrak'tan liste çıkışı! Büyük sorumluluk

Aday listelerinde Meclis'i güçlü tutacak isimlere yer veren AK Parti, daha önceki dönemlerde görev alan 20'nin üzerinde eski milletvekillini yeniden seçilecek yerlerden aday gösterdi.

AK Parti'nin aday listesinde 22, 23, 24 ve 25. dönemlerde milletvekilliği yapan isimler de dikkati çekti. Bu isimlerin çoğu, yine aynı seçim bölgelerinden aday gösterildi. Eski Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, eski Isparta Milletvekili Recep Özel ve eski Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, dördüncü kez milletvekili olmak için yarışacak.

AK Parti listesinde, uzun yıllar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olduğu, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Albayrak, şu açıklamaları yaptı:

GÜÇLÜ MECLİS İÇİN TARİHİ LİSTE



Bir kez daha ortaya çıktı ki Türkiye’nin ana partisi, amiral partisi Ak Parti, Türk siyasetinin girdiği bu yeni dönemde en güçlü listeleri ortaya koyan tek parti oldu. “Parlamenter sistem bitiyor”, “Türkiye’de siyaset bitiyor” sözlerinin tam tersine Ak Parti güçlü bir başkan adayı yanında güçlü bir Meclis için de tarihi bir liste ortaya koydu. Bunun tabii iki önemli noktası var. Birincisi şu: Ak Parti’nin hem yürütme icraat, hem de yasama olarak ne kadar etkin bir strateji güdeceğinin açık bir resmi. Listede Bakanlar Kurulu, Başbakan dahil herkes var. Bu şu demek: Ak Parti 24 Haziran için en güçlü şekilde hazırlanıyor. Ama bir başka boyutu da var, ben o tarafının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kadın temsili açısından, 126 kadın adayın, en az 60’ı 70’i seçilecek yerlerde. En yakın muhalefet partisi işte CHP diyorlar, herhalde 20’yi bile bulmaz. Gençlere bakıyorsunuz, 25 yaş altı 57 aday var. Genel Başkanımız bu stratejik vizyonla ilklerin partisi olduğumuzu ortaya koydu.

BÜYÜK VEBAL VE SORUMLULUK



Böyle bir listede olmak bir şeref. İstanbul birinci bölge, birinci sıraya konulmak bizim için çok büyük vebal ve sorumluluk. Artık Allah mahcup etmesin demek lazım, yani bu yükün altından kalkmak lazım inşallah.

SEÇİMİ KAZANMAK ÖNCELİK

(Listede yer alanların bakan olmayacağı yönündeki görüş konusunda...)

Siz seçimi kazandınız da mı bakan oldunuz, şöyle bir 24 Haziran’ı bir görelim de, 24 Haziran’ı bir Ak Parti kazansın, Cumhurbaşkanımız cumhurbaşkanlığını kazansın, o ondan sonraki iş. Ki yeni sistem artık biliyorsunuz, öyle 20 kişilik, 600 kişilik bir havuz değil, 81 milyon kişi var bakan olabilecek. Hatta yurt dışındaki vatandaşlarımız. Dolayısıyla o sonraki bir iş. Yani paçaları sıvamaya başlıyor herkes, bir dakika durun bakalım, şu 24 Haziran’ı bir geçelim, şu başkanlığı bir kazanalım. Bakanlık sonraki iş. Ve bakanlık noktasında da kimin bakan olacağı, neyin ne şekilde olacağı yeni sistem çok büyük sürprizlere gebe yani öyle bakmak lazım.

GÜÇLÜ PARLAMENTO HEDEFİNİN GÖSTERGESİ



Ak Parti bulunduğu, girdiği her yarışta ve platformda en iddialı şekilde hazırlanır. Dolayısıyla milletvekili seçimlerinden emin olmamak değil, tam tersine milletvekilliği seçimlerine de en az başkanlık kadar güçlü girmek hedef. Nasıl başkanlık noktasında Türkiye’de Cumhurbaşkanımız ne kadar iddialı ve güçlü bir adaysa, genel seçimler için de, aday listeleri ne kadar güçlü bir parlamento hedeflendiğinin göstergesi. Ak Parti şeksiz-şüphesiz, en ufak tereddütsüz, en güçlü şekliyle tıkır tıkır hedeflerine yürüyor. Çünkü millete karşı bir sorumluluk var, yani biz her alanda iddialı olmak zorundayız Türkiye’nin dönüşümü açısından, öyle okumak lazım.

BÖYLE BİR TARTIŞMA YOK



(Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimde ayrı oy kullanma konusunda

Ak Parti’de böyle bir tartışma yok, ben seçmende de olduğunu düşünmüyorum. Bu söylem, siyaseten gündemi farklı şekilde manipüle etmeye yönelik, işte küçük, minik, ufacık partilerin gündem oluşturup büyükten ne kadar oy çalarım mantığıyla suni gündem özelinde oluşturmaya çalıştığı bir söylem. Ak Parti, sadece lideriyle değil partisiyle de, liderin tek başına değil tabii ki tüm bir aile olarak, tüm bir kurum olarak ortaya koyduğu performansla da 16 yıllık başarıyı gerçekleşmiştir. Ak Parti her seçime, her yarışa maksimum oyu almak, en üst düzeyde başarılı bir şekilde neticelendirmek için girer. Gündemini rakibine göre değil, Ak Parti gündemini kendi belirler. Hedeflerini kendi koyar. Muhalefetteki partilere bakıyorsak, muhalefette görünen bir tane parti var, o da zaten görüyorsunuz işte aday listelerinden sonra nasıl bir hikaye ortaya koyacak? Adayları var, adaylarını desteklemiyorlar… Partiden kopmuş falan. Allah selamet versin, Allah kolaylık versin.

İSTANBUL HEP GÜÇLÜ OLDU



İstanbul eşittir Türkiye olarak bakan bir partiyiz, çünkü bu hareketin doğuşu İstanbul’daki dönüşümle başlayan bir hareket. Ve Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminden doğan ve çeyrek asır olacak artık, İstanbul’daki öncü ve vizyoner başarı hikayesiyle bu partiyi de taşıyıp bir noktaya getirdi. İstanbul, Türkiye’nin yüzde 20’si neredeyse, yüzde 16, 18, 20’ye yakın bir oy olarak da, nüfus olarak da, ekonomi olarak da İstanbul’u göz ardı etmeniz mümkün değil. Tabii ki İstanbul’da her zaman çıta ve hedef daha yukarısı. Cumhurbaşkanımız her zaman İstanbul’dan aday oldu. Bu seçimde Cumhurbaşkanımızın adaylığı yok, dolayısıyla bu çerçevede de kabineden mümkün olduğunca listeler hazırlanırken bu denge gözetilmiştir tabii ki. 5-6 bakanımız var, grup başkanvekillerimiz var, vekillerimiz var, önemli arkadaşlar var bütün demografiyi yansıtacak yoğunlukta. İstanbul’da tabii ki hedef daha önce aldığımız oy sayısının yukarısına çıkarmak, çok yoğun bir saha markajıyla inşallah 24 Haziran’da da iyi bir netice alıp, çünkü İstanbul’u ne kadar yukarı taşırsanız, Türkiye’yi de dinamo noktasında motoru olduğu için, sürükleyeceği için çok olumlu bir noktaya taşıyacaktır. Biz inşallah en yüksek oyu alarak Meclis’te Ak Parti’yi en üst düzeyde temsil etmek için, ben İstanbul adayıyım, İstanbul’da sonuna kadar en yoğun şekilde çalışacağız.

HDP’NİN BARAJI GEÇİP GEÇMEMESİ



HDP’nin barajı geçerse alacağı milletvekili belli, geçemezse alamayacağı belli. Alamadığı zaman dağılım farklı olacak, barajı geçerse dağılım farklı olacak. Ama HDP’nin barajı geçip geçmemesi Ak Parti için önemli bir nokta değil. Biz hiçbir zaman siyasette pozisyonumuzu bir rakibe göre konumlandıran bir parti olmadık. Ak Parti, kendisini hiçbir zaman muhalefete göre değil Türkiye’nin bekasına, geleceğine, güven ve istikrarına göre konumlandırmıştır.

BU OKLAR NEREYE GİTTİ?



Açıkçası ben muhalefetin listesini değerlendirmenin Ak Parti için zul olacağını düşünüyorum. Vatandaş olarak baktığımda hakikaten içler acısı. 6 ok diyorsunuz, bu oklar nereye gitti, ne yaptınız, nerede? Devlet tehdit altında yoksunuz, millete darbe yapılıyor yoksunuz, cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorlar ortada yoksunuz, evlerde kumanda zaping yapıyorsunuz. Halk operasyonla karşı karşıya, bölünmeyle karşı karşıya siz bölücülerle hareket ediyorsunuz gibi bir noktada baktığınız da resmen hakikaten muhalefetin yaşadığı bir travma var.

AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE



Türkiye kamuoyunda konuşulan anketler noktasında bakıldığında gerek cumhurbaşkanlığı seçimleri, gerek genel seçimler noktasında bakıldığında Ak Parti açık ara önde gidiyor. Ak Parti’nin adayı açık ara önde gidiyor.

GÜVEN, İSTİKRAR, YERLİ VE MİLLİLİK



Belirleyici unsur, Türkiye’de 16 yıldır olduğu gibi güven ve istikrar. Son yıllarda bunun yanına yerli ve milli duruş da eklendi. Yani Türkiye’nin son 3 yılda yaşadıkları travmatik tecrübeler, olağan tarihinde yaşamadığı bu tecrübeler yerli ve milli duruş söylemini de ortaya çıkardı. Milli kelimesinden alerjisi olan siyasi gruplar bile milli kelimesini kullanmaya başladılar. Niye? Modadan dolayı değil, hakikaten insanlarda bir bunun arkasında da bu var, bunun arkasında da bu var, hakikaten bu topraklardan mı bu insan veya değil. Türkiye’nin güven ve istikrarındaki en önemli unsuru yine her zaman ki gibi son 16 yılda olduğu gibi Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti sigortası ve teminatı olduğunu ifade etmek lazım. Bize de düşen Bakanlığımız, Başbakanımız tüm kadrolarımız, vekillerimiz adaylarımız sahaya gelip bunu anlatmamız lazım.

FETÖ’YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEYENLER VAR



40 yıllık bir yapıyı 1 senede, 1.5 senede bitirdik demeniz çok basit değil. Dün, evvelsi gün askeriyenin içerisinde, devlet kurumlarının içerisinde hala operasyonlar devam ediyor. Kaçak savcılar Almanya’da.. Mücadele son sürat devam ediyor ve sonuna kadar gidicek. Sürecin devamı çok daha büyük bir anlam kazanacak 24 Haziran’daki güçlü Ak Parti galibiyeti ile.. Çünkü muhalefetteki bazı kesimlerden duyuyoruz ki hala FETÖ’yü terör örgütü olarak ağzına alma noktasında tereddüt geçiren, amalı, şunlu, bunlu kontrollü darbe üzerinde söylem geliştirenler var, halkımızın bunu görmesi lazım. Kim kimle iletişimde, arka planda ne görüşmeler, ne pazarlıklar yapılıyor? Milletvekili seçilenler, seçilemeyenler, seçilmeyip şantaj yapanlar, yurt dışına servis edenler, geçmişten bugüne kirli pazarlıklarla yürüdüğünü gösteriyor. Gerek FETÖ, gerek PKK taşerondur. Artık yeni dönemden sonra Türkiye gölgelerle değil, suretlerle mücadele içine girecektir. 24 Haziran’dan sonra gölgeler dönemi bitiyor suretlerle. O zaman bunlarla mücadeleye gireceksek 24 Haziran’dan Türkiye bu mücadeleye en güçle şekilde hazır olacak bir şekilde girmesi lazım. Onun için 24 Haziran çok önemli.

OLAĞAN ŞÜPHELİ BUNLARDIR



Amerika’da ki bir internet sitesinde bir haber çıkmış. İsrail suikastçiler gönderecekmiş, Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyecekmiş. Ben de diyorum ki valla bu haberler çıkıyorsa söyleyeceğim bir cümle var artık benim. Vatandaş bunu konuşuyor, insanımız şunu söylüyor. Cumhurbaşkanımızın saçının teline zarar gelirse bundan sonra olağan şüpheli bunlardır. Herkes ayağını ona göre denk alacak, kimse bu çerçevede şunu diyorum, bunu diyorum dememesi lazım. Biz Türkiye’nin bekası, menfaati, güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi noktasında Ak Parti olarak canımızı feda etme noktasında, liderimizle sayısız testten ve imtihandan geçtik, geçmeye de devam edeceğiz. Ama artık gölgeler dönemi bitti.

AK PARTİ EŞİTTİR ERDOĞAN



Yeni sistemin en önemli değişikliği neydi arkadaşlar? Türkiye’yi artık bir daha istikrarsızlaştıracak, erken seçim noktasında Türkiye’yi farklı maceralara sürükleyecek bir resmi içermez. Nedir kardeşim? Seçimler oldu, yasama, yürütme, bundan sonra seçim yok. Seçim varsa herkes birbirini feshediyor. Ama burada esas konu şu: Güçlü lider, güçlü Meclis. Yani Tayyip Erdoğan’ı seviyorsa bir seçmen, Ak Partiyi de seviyor demektir. Ak Parti eşittir Recep Tayyip Erdoğan demektir. Birileri bunu farklı yorumlamaya çalışıyor. Teyzelere gidiyoruz, hangi parti diyoruz, ‘ampül’ diyorlar, ‘Erdoğan’ın partisi’ diyorlar. Birileri kendine göre ucuz bir siyasi manevra düşünüyor. Tayyip Erdoğan tamam, Ak Parti’yi ayıralım, böyle bir şey yok.

İLK TUR BİTER



Benim şahsi kanaatim seçim ikinci tura kalmaz, birinci turda Cumhurbaşkanımız seçilir. Biraz gözümüzde büyütüyoruz bazı şeyleri herhalde. Bütün muhalefet partileri bir stratejik akıl ve koordinasyonla bir çevrede hareket edip, sonra birinci turu, ikinci turu hedefleyelim, böyle bir noktada olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Ak Parti dosdoğru bir partidir, halkla iletişimi dosdoğrudur, katakulli yapmaz, açık-seçik her siyaseti ona göre yürütür. Ve son kertede bu noktada baktığımızda da, olaki ikinci tura kaldı, ki ben düşünmüyorum ama ikinci tura kalırsa bile Cumhurbaşkanımız eğer ikinci tura kalırsa, karşısında kim olursa olsun emin olun birinci turdakinden çok daha fazla bir oyla seçilir. Türkiye iki hafta daha kaybetmesin, birinci turda bitsin.

KÜRT SEÇMENLE GÜÇLÜ İLİŞKİ



(MHP ittifakı Kürt seçmeni kaybettirir mi?)

Eğer MHP yakınlaşması, eğer son dönem Türkiye’deki siyasi dönüşümler üzerinden Ak Parti’ye bir şeyler yapıştırılıp Kürt seçmen üzerinden ayrışıyor algısı varsa, 2017 16 Nisan referandumu bunun en güzel cevabıdır. Ak Parti yine MHP’yle birlikte ittifak halinde gitti ve gayet başarılı bir neticeyle Güneydoğu’da 2015 seçimlerinden çok daha yüksek bir oyla sağlam ve güçlü bir şekilde çıktı. Resme buradan bakıyorsak, bugün 16 Nisan’dan çok daha güçlü bir ilişkisi ve iletişimi var Ak Parti’nin Kürt seçmenle. Ak Parti’nin MHP’yle bu iletişimi sürdürüyor olmasının devlet özelinde de Kürt seçmenle ilişkisinin pozitif yöne evrilmesine de katkısı bulunduğunu da Kürt seçmenin düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü MHP’nin de resimde olduğu bir çerçeve bu süreci daha da güçlü kılacaktır, tüm paydaşları kucaklayacaktır özelinde baktığını düşünüyorum. Süreç pozitif artarak devam ediyor ve edecek. İkincisi; Kürt seçmenlerden duymaya başladım, yurt dışından birileri, bin yıllık Selahaddin Eyyubi’nin intikamını almak için bizlere operasyon yapıyor cümlesini her geçen gün daha fazla Kürt seçmenin kullandığına şahit oluyorum. Hakikaten müthiş bir stratejik tespit ve analiz. Türkiye, hem can güvenliğinin, hem mal güvenliğinin en güçlü teminatıdır, bunun da en güçlü teminatı Ak Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır, duruşu tartışmasız.

VİCDANIM RAHAT



Yerli üretim, yerli kaynak, istihdam, ithalatın düşmesi, cari açığın düşmesi, vicdanım rahat diyorum ya, elhamdülillah bu yol haritası hazır. Yeni olacak bakana ‘buyur arkadaşım’ diyeceğiz. Berat Albayrak geldi böyle, sonra? Berat Albayrak bugün var, yarın yok ya, Berat Albayrak’tan sonra bu süreç devam etmeyecek mi? Bütün bu çerçevede yapılacak üç sacayağı üzerine oluşturduğumuz stratejik hedefler var.. Seçime yakın anons edeceğimiz bir kaç konumuz var. Onları da sahada söyleyeceğiz.

GÖREV TALEP EDİLMEZ:



(Adaylık sürpriz oldu mu?)

Benim gördüğüm resim; performans çok önem arz ediyor bu seçime giderken; bir. İkincisi; sürpriz olmadı, tam tersine güçlü bir liste bekliyordum ve güçlü bir liste buldum. Üçüncüsü; Ak Parti’de görev talep edilmez, görev tebliğ edilir ve tebliğ edilen görev sonuna kadar en iyi ve en başarılı şekilde bırakana kadar mücadele ortaya konur. Benim tecrübem; vallahi Berat Albayrak’tan dünya kadar tecrübeli insan var bu ülkede, muhakkak vardır. Başkaları da vardır, o da vardır, daha iyileri vardır, o vardır-bu vardır, en iyi listeyi yapacak olan seçimi kazanacak başkandır bu adaylardan hangisi kazanırsa. O da neyi gösterir? 24 Haziran sonucuna bakar, ondan sonra süreci görür, ondan sonra da bakarız.

KOLLARINI KAYBEDERLER



Türkiye ekonomisi çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturmuş durumda. Çok açık net bir operasyon söz konusu, herkes biliyor. Birileri kol kesme pahasına, yani Türkiye’deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik, yurt dışı kaynaklı şekilde zarar etme pahasına, kapitalist sistemin dini yeşil yeşil bakar yani, bunu feda etme pahasına, Türkiye’nin sakalını kesmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 25 Haziran’dan sonra Türkiye’nin sakalları uzar, ama o masada birilerinin kolu hep kalır acı acı kapitalist sistemde. O kola bakarak geçmişi hatırlarlar.

KUR OPERASYONU



Seçim dönemleri, kriz dönemleri pozitif de negatif de etki edebilir. Önemli olan bunun iletişimidir, anlatılmasıdır. Çünkü siz dünyada rekor büyüme gerçekleştiriyorsunuz, ekonominiz büyüyor, istihdamınız artıyor. 2018’e giriyorsunuz ilk çeyrek yüzde 7’ler konuşuluyor öyle değil mi, seçimden önce muhtemelen açıklanacak. Yüzde 7 civarı büyümeyle muhtemelen bu yılın ilk çeyreği de dünyada ilk sıralarda yer alacak Türkiye. Bu noktaya gidiyor. Bir de bakıyorsunuz birileri sıcak para operasyonu üzerinden, sermaye piyasaları üzerinden, borsa, dolar, tahvil piyasaları üzerinden ilginç bir şekilde siyaseten gündemin değiştiği çerçevede enteresan bir şekilde kur operasyonuna muhatap kalıyor. Bunun iletişimi 24 Haziran.

ENERJİDE REKOR

Ürettiğimiz enerji kaynaklarından, elektrik kaynaklarındaki yerlilik payında bir hedef koyduk. Dedik ki 35’le, 45 arası hedef 3’te 2 hızlı hızlı büyüteceğiz. Dün aldığım rakam Mayıs başı itibariyle yüzde 51.17’ye ulaştık, bu rekor. İşte bu görevi bırakıyorum, içim müsterih. Yeni bakan buyursun yol haritası burada, Türkiye o yola girdi. Yerli kaynakların önceliklendirilmesi, kaynak yerlileştirilmesine dayalı arz güvenliğinin oluşturulması. Yarın Hakkari’ye gidiyorum, ilk defa Çukurca’da, sınırın dibinde sismiklerini yaptırdıktan sonra yavaş yavaş karada daha aktif ve agresif bir siyaset güdüyoruz, sondaj stratejisi güdüyoruz. Buralara yoğunlaşıyoruz. Doğu Akdeniz’de bu sene en az bir sığ, bir de derin sondajımızı yapacağız. Karadeniz hakeza.. Kara aramacılığında hiç giremediğimiz işte o mayınlı bölgeler var. Yarın bir de bakmışsınız 2030’dan önce Türkiye’de 2020’lerin Türkiye’sinde çok enteresan gelişmeler olmuş. Petrol, gaz aramacılık sondajları, yeni maden kaynakları sismik, jeokimya haritalarımız bitti, bütün paftalar hazır. Önümüzdeki yıl 3 milyon metreyle özel sektörle birlikte dünyanın en yoğun sondaj ve aramacılık yapan en ileri Avustralya, Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerin metrajını yakalayacağız.

TARİHİ BİRLİKTELİK



(Cumhur ittifakının kendi içinde bir kırılganlığı, hassasiyeti olmayacak mı?)

Şimdi Ak Parti-MHP başrolündeki Cumhur İttifakı her siyasi Ankara kulislerinde olduğu gibi haber çıkmaya yönelik, hava güneşliyken haber olmuyor da, kıyamet koptu hemen haber, şöyle oldu-böyle oldu, buradan bir şey çıkar mı, bir manşet Bülent Bey’in dediği gibi çıkarabilir miyiz? Benden manşet çıkmaz bu konuda, öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten son 1.5-2 yıldır Ak Parti ile MHP çok uyumlu. Çok koordineli şekilde hem sahada, hem parti yönetimleri arasında güzel bir birliktelik ve ilişki yürütüyor. İnşallah bundan sonra da böyle yürüyecek. 24 Haziran seçimlerine giderken öncelikli bir şekilde güven ve istikrarın yanına yerli ve milli duruş dediğimiz konu var ya, bunun da seçmen özelinde bir ehemmiyet kazandığı bir süreç.. Hakikaten muazzam bir iş başararak tarihi bir birliktelik ortaya koyuyor Cumhur İttifakı’nın paydaşları.

BİZE DÜŞEN GÖNÜLDEN İMZA

(Siz de taahhütname verdiniz mi, İstanbul’la nasıl iletişim kuracaksınız?)

Ak Parti’de herkes gönüllü taahhütname imzalar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Cumhurbaşkanımızdan bir görev tevdi edilirse, bizim yetiştiğimiz gelenek -lider ve parti geleneği- orada olunur. Bize düşen gönülden imzalanan, kağıtta imzalanan, bunlar imzalandı, bunlar işin kolay tarafı, şekil şartları, bir de manevi, ruh şartları var. Bize düşen, İstanbul’da gece-gündüz çalışmak. Ben zaten mobilim, telefonum elimden düşmüyor. Bakanlık, işler, takip noktasında.. Hiçbir aksamaya sebebiyet vermeyecek şekilde 24 Haziran’a kadar görevimizi hakkıyla üzerimizdeki vebali sorumluluk noktasında inşallah alnımızın akıyla, yüzümüzün akıyla teslim ederken, son dakikaya kadar çok yoğun bir mesai ortaya koyup İstanbul için inşallah bundan önceki seçimlerdeki neticenin daha da üzerine taşıyacak, daha da başarılı bir netice almak için mücadele edeceğiz. İstanbul vekili olursak İstanbul‘un sorunlarıyla ilgili tabi ki koşturacağız, İstanbul’un daha güzelleşmesi için. Dünyanın en güzel şehri, elimizden geleni yapacağız inşallah.