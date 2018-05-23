Aselsan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimiz mevcut çıkarılmış sermayesinin 1,000,000,000 TL'den 1,140,000,000 TL'ye artırılması suretiyle, toplam 140,000,000 TL nominal değerli paylarının halka arzı planlanmaktadır. "Planlanan ikincil halka arzla ilgili olarak, Borsa İstanbul A.Ş.'den Şirketimiz paylarının işlem sırasının 23 Mayıs 2018 tarihinde seans açılmadan önce kapatılması talep edilmiştir."
23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Aselsan'dan kritik talep! 'Kapatılsın'
Aselsan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimiz mevcut çıkarılmış sermayesinin 1,000,000,000 TL'den 1,140,000,000 TL'ye artırılması suretiyle, toplam 140,000,000 TL nominal değerli paylarının halka arzı planlanmaktadır. "Planlanan ikincil halka arzla ilgili olarak, Borsa İstanbul A.Ş.'den Şirketimiz paylarının işlem sırasının 23 Mayıs 2018 tarihinde seans açılmadan önce kapatılması talep edilmiştir."
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