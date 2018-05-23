‘Ekonomi’de özel formül! Teknik teknokrat bakan

Başta Mehmet Şimşek olmak üzere, ekonomi yönetiminden milletvekili aday listesinde yer almayan isimlerin bakanlık ihtimali tartışılıyor. Şimşek’in ‘teknik teknokrat bakan’lığa sıcak baktığı belirtiliyor.

Ak Parti’nin milletvekili aday listelerinde yer almayan isimlerin bakanlık ihtimali tartışılmaya başlanırken, en dikkati çeken isimlerden birisi listede yer almayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek oldu.

Şimşek’in, seçimden sonra verilebilecek olası bakanlık görevini kabul edeceği,“teknik teknokrat bakan” pozisyonuna sıcak baktığı belirtildi. Buna göre Şimşek’in özellikle dış yatırım çevreleriyle yakın ilişkisini sürdürmesi bekleniyor.

Seçimin kazanılması halinde yeni kabinenin ekonomi kanadına dışarıdan bakan olarak atanmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden birisi de Maliye Bakanı Naci Ağbal.

MEVZUAT ENGELİ...

Ak Parti’nin milletvekili aday listesinde, ekonomiyle ilgili alanlarda görev yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Maliye Bakanı Naci Ağbal yer almadı.

Bu isimler, partilerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkması halinde bakan seçilmek için mevzuat engeline takılmayacak. Milletvekili aday listesine konulan ekonomi kadrosundan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise seçilmeleri halinde, bakanlık yapabilmek için milletvekilliğinden istifa etmek durumunda kalacak.

‘YOLA DEVAM’ DEDİ

Ekonomi yönetimindeki en merak edilen isim, ekonominin patronu pozisyonundaki Şimşek oldu. Dün Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapan Şimşek, “Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam...” açıklaması yaptı.

NACİ AĞBAL’IN BAKANLIĞI YÜKSEK İHTİMAL

Ekonomi Bakanı Zeybekci için bakanlık ihtimalinin yanı sıra belediye başkan adaylığı da konuşulurken, aday listelerinde yer almayan bir diğer isim olan Ağbal’ın da bakanlık görevine devam etmesi çok yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Ağbal’ın olası bir Ak Parti iktidarında bütçe konusunda önemli bir görev alması bekleniyor.