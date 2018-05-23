23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Türkiye'yi açık açık tehdit etti! Faizleri yükseltin yoksa...

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Döviz kurlarında yaşanan yükselişe ilişkin açıklama yapan S&P yetkilisi, Merkez Bankası'nın hamlesinin önemli olacağını söyledi.
Türkiye'yi açık açık tehdit etti! Faizleri yükseltin yoksa...
Türkiye'yi açık açık tehdit etti! Faizleri yükseltin yoksa... Türkiye'yi açık açık tehdit etti! Faizleri yükseltin yoksa... Türkiye'yi açık açık tehdit etti! Faizleri yükseltin yoksa...

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ile ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

FAİZLER ARTSIN İSTİYORLAR

Amerika merkezli kuruluş, Merkez Bankası'nın hamlesinin bu süreçte önemli olacağına dikkat çekerek faizlerin artırılmasını istedi.

KREDİ NOTU TEHDİDİ

S&P'deki kredi notlarından sorumlu en üst düzey analistlerden biri olan Frank Gill'e piyasa üzerindeki baskı azalmazsa S&P'nin Türkiye'nin durağan olan görünümünü tekrar gözden geçirip geçirmeyeceği sorulduğunda "imkan dahilinde" dedi.

S&P'nin Türkiye değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar;

* Türkiye'nin mali durumunda bozulma, TL'nin düşüş üzerine bir hamle olmazsa oldukça hızlı olabilir" denirken

* Türkiye'nin sürdürülebilir tamponları ve mevcut ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu var.

* Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak

* Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir.

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