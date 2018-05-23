4 araştırma şirketi ne diyor? Ak Parti’nin listesi sonucu nasıl etkileyecek?

AK Parti milletvekili aday listesi, sahanın nabzını tutan araştırmacılardan tam not aldı. Uzmanlar, listenin oy oranlarını en az bir puan yukarı çekeceği görüşünde.

Türkiye, tarihinin en önemli iki seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidiyor. Türkiye’nin kaderini değiştirecek seçimlerde yarışacak cumhurbaşkanı adaylarından sonra milletvekili adayları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat üzerinde çalıştığı AK Parti listesi, uzmanlardan da tam puan aldı. Şakir Aydın / AKŞAM

Olumlu yansıyacak

Hasan Basri Yıldız (Denge Araştırma Şirketi Başkanı): AK Parti’nin açıklanan listesi çok önemli isimlerden oluşuyor. Ben, bu listenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti mevcut oylarını en az bir puan yukarı çekeceğini düşünüyorum. Son referandumdaki düşüş nedeniyle bakanlar ve teşkilattın en önemli isimleri İstanbul’da aday gösterilmiş, Ankara’da milliyetçi isimler ön plana çıkartılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kapsayıcı bir liste hazırlamış. Bu kapsayıcı listenin seçimlerde gerek kendi oyuna gerekse de AK Parti oylarına çok olumlu yansıyacaktır.

Değişim talebine uygun

İhsan Aktaş (GENAR Araştırma Şirketi Başkanı): AK Parti listelerine baktığımızda toplumdan gelen değişim taleplerinin dikkate alındığını görüyoruz. Titiz çalışılmış bir liste. İstanbul’a çok büyük bir önem verilmiş. Neredeyse her bölgenin ilk üç dört sırasında mevcut bakanlar ya da eski bakanlar aday gösterilmiş. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’a ne kadar önem verdiğini ortaya koyuyor. İstanbul’da yüzde 50+1 oy almak gerek motivasyon gerekse de prestij açısından çok büyük önem arz ediyor.

Şehirlere özel liste

Mehmet Ali Kulat (MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı): Şehirlerin politik yapısına uygun çok titiz ve çok güçlü bir liste hazırlanmış. Eski ve yeni bakanlar İstanbul’a kaydırılmış. Sayın Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’a nasıl baktığını biliyoruz. Bu listeyle kentte verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş. İç Anadolu’da da daha milliyetçi bir yapı var. Ankara’da buna uygun isimler listeye alınmış. HDP’nin etkin olduğu yerlerde ise, toplumda karşılığı olan insanlar aday gösterilmiş. Eski ve yeni isimler kaynaştırılarak dinamik bir liste oluşturulmuş.

İstanbul’a büyük önem

Hilmi Daşdemir (OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı): Açıklanan listeye baktığımızda tabanı konsolide edecek isimler öne çıkarılmış. Ayrıca İstanbul’a da çok önem verildiği hemen görülüyor. İstanbul’daki seçmen toplam seçmenin yüzde 8 ile 10’na tekabül ediyor. Dolayısıyla İstanbul tüm partiler için çok büyük bir öneme sahip. AK Parti de bu yüzden gerek Bakanlar Kurulu’nun gerekse de teşkilatın en önemli isimlerini İstanbul’da aday göstermiş. Tek başına yüzde 50’yi hedeflen bir liste diyebiliriz.”