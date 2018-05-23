Rekor başvuru olunca o süre uzatıldı!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT için açılan 5 bin kişilik kadroya 115 bin 431 başvuru yapıldığını belirterek, "Sınav ücretini yatıran, şartları taşıyan ancak yoğunluktan dolayı başvurusunu tamamlayamayan vatandaşlarımızın mağdu

Bakan Arslan, AA muhabirine, PTT'ye alınacak 5 bin kişiye ve kuruluşun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PTT'nin dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret eden Arslan, "Gelişen, büyüyen, 178'inci yılındaki çınar ve köklü kuruluşumuz PTT artık kabına sığmıyor, dünya markası haline geldi. Bu yolda da 2020'ye kadar Dünya Posta Birliği Konsey Başkanlığının dönem başkanlığını yapıyor." diye konuştu.

PTT'nin önemli hizmetler sunduğunu ve en ücra yerlere kadar hizmet götürdüğünü vurgulayan Arslan, şirketin Türkiye'deki hizmetlerinin yanı sıra dünyada da birçok ülkeyle iş birliği yürüttüğünü, posta, lojistik, kargo ve e-ticaret alanlarında Türkiye'ye katma değer oluşturacak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalar yaptığını söyledi.

"Sınav ücretini yatıranlar için başvuru süresini uzattık"

Arslan, PTT'nin binlerce iş yerinde hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Banka olmayan küçük ilçeler, beldeler dahil bin 800 yerleşim yerinde de sadece PTT Bank var ve bu sayede PTT'miz ülkenin her yerine hizmetler götürüyor. Bu hizmet anlayışıyla büyüyen, gelişen ve anonim şirket olmanın verdiği avantajla artık pratik hareket eden ve hizmetleri yerine getiren PTT'miz eğitime de destek sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişen, büyüyen PTT'nin bir taraftan ülke insanına hizmet ederken diğer yandan hizmet yelpazesini genişlettiğinin altını çizen Arslan, şirketin buna bağlı olarak kadrosunu da genişletmek amacıyla 5 bin personel alımı için sınav açtığını anımsattı.

PTT AŞ bünyesine alınacak bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 200 mühendis, 250 uzman yardımcısı ve 20 mimar için 145 bin 668 kişinin sınav ücreti yatırdığını aktaran Arslan, bunların tamamının başvurusunu sonuçlandırmadığını belirtti. Arslan, "Gelişen, büyüyen, 178'inci yılındaki çınar ve köklü kuruluşumuz PTT ailesine katılacak 5 bin kişilik kadro için 115 bin 431 başvuru yapıldı." ifadesini kullandı.

Sınav ücretini yatıran, şartları taşıyan ancak yoğunluktan dolayı başvurusunu tamamlayamayanların çokluğuna dikkati çeken Arslan, mağduriyeti önlemek amacıyla sınav ücretini yatıranlar için bugün saat 23.59'a kadar sistemin aktif edileceğini bildirdi. Arslan, "Böylece sınav ücretini yatıran ve şartları taşıyanlar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek." dedi.

Sınav için alınan 60 liralık ücretin sınav masrafı olarak harcanacağını dile getiren Arslan, "Sınav için alınan bu ücret, bir öğrencinin sınav masrafını karşılamıyor ancak PTT'miz geriye kalan ücreti bütçesinden karşılayacak." diye konuştu.

Bakan Arslan, sınav ücretini yatıran ancak şartları taşımayanların ücretlerinin de en kısa zamanda PTT iş yerlerinden iade edileceğini söyledi.

"Sınav 17 merkezde gerçekleştirilecek"

Yazılı sınavın Gazi Üniversitesince İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 merkezde yapılacağını ifade eden Arslan, gişe görevlisi, postacı, uzman yardımcısı, mimar, tekniker, avukat ve mühendis alımı için gerçekleştirilecek sınavda başarı sağlayanların idari hizmet sözleşmeli olarak en kısa sürede PTT ailesine katılacağını kaydetti.