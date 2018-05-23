23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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30 Kasım son tarih! Borçlar silinecek

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30 Kasım son tarih! Borçlar silinecek
Gelir testine hiç girmeyenler dikkat! 30 Kasım’a kadar gelir testine başvurup kişi başı geliri 676.5 liradan az çıkanların borcunun üstü silinecek.
30 Kasım son tarih! Borçlar silinecek 30 Kasım son tarih! Borçlar silinecek 30 Kasım son tarih! Borçlar silinecek

 

Hayata geçen yeni torba yasa ile gelir testine hiç başvurmamış olanlara yeni bir imkan sağlandı. 30 Kasım'a kadar teste başvuranların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, test sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin 3'te 1'inden (676,5 lira) az çıkanların borcu silinecek. 

Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 Aralık'a kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ve gecikme zammı ödemeyecek.



Borcu olanlar 31 Aralık'a kadar sağlıktan yararlanabilecek. Hükümet, GSS'de 3 ayrı prim yerine daha düşük tutardaki tek prim sistemini getirmiş, borcu olanlara önemli bir imkan sağlamıştı. Bu kapsamda, 2 Nisan 2018'e kadar teste müracaat edenlerden geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olan yaklaşık 280 bin kişinin borcu silindi. Fazla çıkanların ise 1 Nisan 2017 öncesine ait borçları aylık 53 lira üzerinden güncellendi

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