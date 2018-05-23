Trafik cezasına çifte indirim



Kamuya borcu olanların yüzü yapılandırmayla güldü. Vergi, prim, trafik cezası, su, öğrenim kredisi gibi 31 Mart'a kadar oluşmuş borçlar, 31 Temmuz'a kadar başvurulursa yeniden yapılandırılacak. Yapılandırmaya başvuranların gecikme faizinin silinip bunun yerine Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması toplam borçta düşüş getirirken, peşin ödeme yapanlara önceki yapılandırmalardan daha fazla indirim imkanı sağlandı. Buna göre borcunu ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme yapılırsa da Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Yasa, trafik cezasının da arasında yer aldığı idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı sunuyor. Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor. Borcun ilk 2 taksit süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde ise para cezasının aslından yüzde 12.5 indirim oluyor. Yani idari para cezasını ilk taksit süresi içinde peşin olarak ödeyenler ceza aslından yüzde 25, Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim imkanından yararlanıyor. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme olduğunda da ceza aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim söz konusu.



6 BİN 712 TL'LİK BORÇ 3 BİN 244 TL'YE İNİYOR

25 Nisan 2017 tarihinde 4 bin 432 lira trafik para cezası olan mükellefin borcu 17 Mayıs 2018'de 2 bin 880 lira faiziyle 6 bin 712 liraya ulaşıyor. Bu kişi vergi dairesine yapılandırma için başvurursa, 2 bin 880 liralık faiz siliniyor ve bunun yerine 201,66 lira Yİ-ÜFE tutarı hesaplanıyor. Toplam borç anaparayla birlikte 4 bin 633 lira oluyor. Mükellef borcunu 18 taksitle ödemek isterse, 1,15'lik katsayı uygulanacak. Bu durumda ödenecek tutar 5 bin 328 lira oluyor. Bu kişi borcunu 296 lira taksitle ödeyebiliyor. Aynı mükellef vergi dairesine başvurarak peşin ödemek isterse bu sefer para cezasının aslından yüzde 25, faizinden yüzde 90 indirim yapılacak. Para cezasının aslı 3 bin 324 liraya, Yİ-ÜFE tutarı ise 20.17 liraya düşecek. Toplamda 3 bin 344 lira ödeyerek borcunu kapatabilecek.



KAPSAMDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

31 Mart 2018 tarihinde ve öncesinde Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolları Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları..

