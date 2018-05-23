Dünya devinde kabus! 1 numara istifa etti

Fransa’nın ulusal hava yolu şirketi Air France İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, şirket ile çalışanlar arasında anlaşma sağlanamaması sebebi ile istifa etti, şirket bu istifa kararını onayladı.

Fransa'da geçtiğimiz ay başlayan grevler, halen devam ediyor. Ekonominin her kesiminde gerçekleştirilen Macron karşıtı eylemler özellikle Air France'ı bataklığa sürükledi.

Grevler nedeniyle uçamayan ve ağır maddi zarara giren Air France'da İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac istifa etti.

Batağa sürüklenen Air France'da istifa geldi

ŞİRKET ONAYLADI

Fransa’nın ulusal hava yolu şirketi Air France İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, şirket çalışanlarının bir süredir yürüttüğü grevler sonucunda, şirket ile çalışanlar arasında anlaşma sağlanamaması sebebi ile istifa edeceğini duyurmuştu. Janaillac'ın istifa kararı şirket yönetimi tarafından da onaylandı.

Air France-KLM’den yapılan açıklamada, ” 4 Mayıs 2018 tarihinde kamuya açıklanan taslak ücret anlaşmasına ilişkin Air France personel müzakerelerinin sonucunu takiben ve önceden de duyurulduğu üzere, Jean-Marc Janaillac bugün Air France-KLM ve Air France Yönetim Kurulları’na istifasını sunmuştur. Kurul bu istifayı onaylamıştır. Bu geçiş dönemi süresince:Anne-Marie Couderc icra görevi olmayan Air France-KLM Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacaktır” ifadeleri yer aldı.

GREVLER NEDENİYLE ZARAR ARTIYOR

Air France bu yılın ilk çeyreği için 269 milyon euro net zarar açıklarken grevlerin yıllık maliyetinin 300 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor.