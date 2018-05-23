23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Bakan'dan İnce'ye cevap:2 lira 35 kuruşa veriyoruz

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Bakan'dan İnce'ye cevap:2 lira 35 kuruşa veriyoruz
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 3.5 liralık mazot vaatine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan cevap geldi. Bakan Fakıbaba mazotun çiftçiye şu anda 2 lira 35 kuruştan verildiğini söyledi.
Bakan'dan İnce'ye cevap:2 lira 35 kuruşa veriyoruz Bakan'dan İnce'ye cevap:2 lira 35 kuruşa veriyoruz Bakan'dan İnce'ye cevap:2 lira 35 kuruşa veriyoruz

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, CNN Türk'teki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Fakıbaba'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

"Bayrama kadar 860 milyon lira destek vereceğiz"

Biz elimizden geldiği kadar, üretici, sanayici ve tüketicileri düşünen bir sistemle hizmet etmek istiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadaolu Bölgesi hayvancılık ve kırsal kesimde geçinen insanlar. Biz şunun hesabını yaptık, desteği yem fiyatlarına mı ürüne mi destek verelim konusunda konuştuk ve ürüne destek vermeğe karar verdik. Sadece sütte 20 milyon destek sağladık. Toplamda 860 milyon destek ediyor. Bir de büyükbaş hayvanlara besi desteği veriyoruz. Bayrama kadar üretici vatandaşlarımıza 860 milyon lira destek sağlamayı düşünüyoruz.

Et fiyatları

3 markette kilosu 29 liradan et satıyoruz. Bu diğer kasapların daha çok kazandığı anlamına gelmiyor. Bunu daha öncede söyledim. Kıymanın ve kuşbaşının 35-41 lira olarak satılması normaldir. Ancak bizim 29 liralık fiyatlarımız bakanlık tarafından desteklenmiş fiyatlardır. Etin kalitesi anlamında bir fark yok. Örneğin kıymanın içerisindeki yüzde 20'ye kadar yağ olabilir. Gıda kodeksine göre yüzde 20'yi geçmeyen yağ normaldir. Ancak başka bir vatandaş ben sıfır yağlı kıyma alacağım derse farklı fiyattan kıyma satın alabilir.

Mazot destekleri

Sayın Başbakan mazotun yarısı bizden yarısı sizden demişti. Daha yeni müjdeler gelecektir. Biz mazot için destek vermeye başladık. Bu yıl 14,5 milyar liralık mazot desteğimiz var. Ramazan sonu bunun 10 milyar lirasını vermiş olacağız.

Mazot fiyatlarında bu yıl geçtiğimiz ayların ortalamasını aldık ve ortaya 4 lira 70 kuruşluk bir fiyat çıkıyor. Son desteklerimizle birlikte mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Sayın Muharrem İnce'nin 3.5 lira olarak vaat ettiği mazot fiyatını biz şu anda 2 lira 35 kuruşa çiftçiye veriyoruz.

Fıstık fiyatları

Antep fıstığı konusu da son görüşmelerimizin ardından tatlıya bağlandı. Arkadaşlar doğru olan hak olan fiyata çekelim dedik ve şu anda 160 liraya kadar düştü. Önemli olan problem çıkmadan bu işin halledilmesi. Baklavacı arkadaşlara 220 liradan alıyorken artık 160 liraya düştü. Onlara siz de baklava fiyatlarını düşürün dedim.

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