23 Mayıs 2018 Çarşamba9 Ramazan 1439
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Hükümetten peş peşe dolar açıklaması

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Hükümetten peş peşe dolar açıklaması
Ekonomi Bakanı Zeybekci döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası açıklamalarda bulundu.
Hükümetten peş peşe dolar açıklaması Hükümetten peş peşe dolar açıklaması Hükümetten peş peşe dolar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz piyasalarında yaşanan hareketlilikle ilgili değerlendirme yaptı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Zeybekci, Sağlıksız fiyat oluşumları yaşanmaktadır. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağına güvenim tam. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir" dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ da "Dolarla oynayarak seçim sonucunu değiştireceğini düşünenler yanılıyor" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Zeybekci şu ifadeleri kullandı: 

SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARI YAŞANMAKTADIR

"Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.

EN UYGUN HAMLE EN DOĞU ZAMANDA...


İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

SERBEST PİYASA VURGUSU

Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir."

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BİR AÇIKLAMADA BOZDAĞ'DAN

Zeybekci'nin açıklamaları ardından dolarla ilgili bir açıklama da Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ,"Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır. Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir." yorumunda bulundu.


AKDAĞ: TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEK

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Dövizin yükselmesiyle ilgili olarak tedbirler alınmaya devam edilecek. Belli çevreler Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin yükselişini engellemek istiyor” dedi.

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