Resmen kuyruğa girdiler! İstifa eden edene..

CHP Kayseri milletvekili adayı Metin Kantarcı, sıralamasındaki yerini gerekçe göstererek, adaylıktan çekildi.
Listelerin açıklanmasının ardından 10 milletvekilinin seçileceği Kayseri'de partisi tarafından 8. sıradan aday gösterilen Kantarcı, AA muhabirine, adaylıktan çekilmek için partisine başvurduğunu bildirdi.
Kantarcı, "Diğer adaylarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Sıralamadaki yerimden dolayı adaylıktan çekildim. Adaylıktan çekildim ama parti üyeliğimden istifa etmedim." dedi.Kantarcı'nın yerine aday belirlenmesi için il başkanlığınca çalışma yapıldığı öğrenildi.
DÜN DE 5 KİŞİ ÇEKİLMİŞTİ
Dün de 24 Haziran seçimleri için CHP'nin yaptığı aday sıralamasını beğenmeyen biri Trabzon, 4'ü Gaziantep'ten 5 kişi adaylıktan çekilmiş ayrıca Trabzon adayı 4'üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, partiden de istifa etmişti