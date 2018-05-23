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O ilde CHP ve İyi Parti'yi şok eden saatler

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O ilde CHP ve İyi Parti'yi şok eden saatler
CHP ve İYİ Parti’nin Düzce İl Teşkilatlarında neler oluyor? 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.
O ilde CHP ve İyi Parti'yi şok eden saatler O ilde CHP ve İyi Parti'yi şok eden saatler O ilde CHP ve İyi Parti'yi şok eden saatler

DÜZCE’de CHP ve İYİ Parti’nin Düzce İl Teşkilatları 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde partilerinden istifa etti.

İYİ Parti’den istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri adına açıklama yapan Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Çiçek, "Bizler İYİ Parti Düzce İl Teşkilatı kurucu üyeleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu olarak gördüğümüz İYİ Partimiz, parti programımızdaki ilkelerimiz olan, açık, dürüst, hesap verebilir olmak, çoğulcu katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak, eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak, siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak farklılıklara saygılı olmak ilkelerini yerine getirebilmek için yaptığımız çabaların boşuna olduğunu üzülerek görmekteyiz. Bu bağlamda Teşkilatımızın kurucu İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Ercan Katırcıoğlu’nun bugüne kadar yürüttüğü siyasetin, geliştirdiği söylemlerin, veremeyeceği hesapların sonunun gelmeyeceğini, Düzcemize hizmet etme kapasitesinin yetersiz olduğunu düşündüğümüzden dolayı Düzce İYİ Parti Yönetim Kurulu’nda bulunan görevlerimizden istifa ediyoruz" dedi.

Diğer yandan CHP İl Yönetimi, istifalara yönelik açıklama yapmayacaklarını belirtti. CHP ve İYİ Parti İl Yönetimleri düşerken, yeni yönetimlerin parti genel merkezleri tarafından atanması bekleniyor.

ALPER YAĞCI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın 1. sırada yer aldığı İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesinde 5. sırada yer alan Alper Yağcı, adaylıktan çekildi. 

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