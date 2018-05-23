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Mehmet Şimşek'ten öenmli açıklama

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Mehmet Şimşek'ten öenmli açıklama
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından yaptığı açıklamada, 'Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz' ifadelerine yer verdi.
Mehmet Şimşek'ten öenmli açıklama Mehmet Şimşek'ten öenmli açıklama Mehmet Şimşek'ten öenmli açıklama

 

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümetin, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankasının dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdüreceğini bildirdi.

"YATIRIMCININ GÜVENİNİ YENİDEN KAZANMANIN TAM ZAMANI"

Şimşek, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, para politikası güvenilirliğini yeniden sağlamanın ve yatırımcı güvenini yeniden kazanmanın tam zamanı olduğunu vurguladı.

MERKEZ BANKASI MESAJI

Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Komitesi üyelerinin Türk lirasındaki düşüşü durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları her adımı desteklediğini kaydeden Şimşek, "Hükümet, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankasının dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdürme, makro ihtiyati tedbirler dahil yapısal reformları hızlandırma amacına bağlı kalmaya devam ediyor. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarından hiçbiri çözülemez değil. Geçmişte sorunları çözdük, yine yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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