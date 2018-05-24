Erdoğan açıkladı! Söylemekte biraz acele ettim ama..

'Millet Bahçeleri' verilen projeyi ilk kez açıklayan Erdoğan, özellikle kentlerde eski statların yerine bu bahçelerin yapılacağını duyurdu. Yine İstanbul'da da Atatürk Havalimanı'nın yerine Millet Bahçesi yapılacak.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERİLMELERİ

Durum farklı olacak. Adeta yeniden doğmuş gibiyiz. Artık böyle 25 kabineli bir bakanlar kurulu yok. Şuanda sayı ciddi manada düşecek. Parlamentodaki sayı ne olacak? Bunları görmemiz lazım. Parlamentodaki sayının güç katması lazım. Başarmamız içinde adımı kararlı bir şekilde atmamız gerekiyor, yarın açıklayacağız. Parlamentonun gücünü eğer Cumhurbaşkanı yanına alırsa devlet güçlü olacak, güçlü devlete ihtiyacımız var.

Oluşturulacak kabinenin ülkede en seçkin yürütme kabiliyeti güçlü olan insanlarla cumhurbaşkanı ekip oluşturacak. 16 yıl içinde bir şeyi tanıdık. Çırak, kalfa olarak girmiyoruz. Usta olarak giriyoruz. Ben anlayışıyla değil biz anlayışıyla bu yoldayız. 20 yıllık tecrübeyle yoldayız. Sıfırdan yola çıkmak başka. Yola devam dediğimiz şey başka. Deneyim tecrübe. Biz ülkeyi, Türkiye'yi tanıyoruz. Bu vatanın neresinde ne eksik biliyoruz. Biz o noktadan devam edeceğiz. Ülkemizde bu sistem değişikliğiyle başkanlık sistemine geçişle adımlarımızı hızlandıracak. Bürokratik oligarşinin prangalarını atacağız. Biz ne dediysek yaptık, icraatlarımız ortada

BU MÜJDEYİ İLK KEZ DUYACAKSINIZ

Biz çevreciyiz ve bugüne kadar biz diktiğimiz milyarlarca ağaçla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimize 'millet bahçeleri' kuracağız. Örneğin, Konya'da eski stadın yerine bir 'millet bahçesi' kurulacak. Aynı şekilde Eskişehir. Eski stadın yerine yine bir 'millet bahçesi' kuracağız.

İSTANBUL'DA ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YERİNE 'MİLLET BAHÇESİ' KURULACAK

Aynı şekilde İstanbul. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere de millet bahçeli yapacağız. Bunu söylemekte biraz acele ettim ama söylemiş olalım.

Şuanda animasyon çalışmaları yürüyor. Buradaki 29 Ekim'deki açılışla beraber çalışmalar başlayacak. Belli bir süre alır. Ankara, Gaziantep'de de öyle. Birçok yapılmış olan stadları onların eski stadlarını bunlara dönüştürelim diyoruz. Yemyeşil halkımızın gidip geleceği yerler olsun. İstanbul'da Maslak'ta bir yer var. Orayı da millet bahçesine dönüştüreceğiz. Halk gitsin gelsin bunlara ihtiyaç var.

"BATI'NIN BİLE ERİŞEMEDİĞİ SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİBİZ"

Artık Batı'nın bile erişemediği sağlık sistemine sahibiz. Mersin, Isparta, Yozgat'a açtık. Yaptıklarımızı söylüyorum, diğerleri de yapılıyor. Her büyük şehire bir tane yapılıyor, hepsine yapacağız. Çekim alanı oluşturacaklar. Hastanelerde tedavi olan yaşlı amcalar, teyzeler nasıl dua ediyorlar. Para almıyorsun. İşte güçlü devlet bu. Halkından aldığını halkına döndüren bir anlayış.

"300 BİNE YAKIN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPTIK"

Benim sınıfımda 75 kişi var. Şimdi 30'u aşan sınıf yok. 300 bine yakın öğretmen aldık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını düşürdük, düşürüyoruz. Kanal İstanbul'u yaptığımız zaman birde onunla beraber her iki yanda adeta yeni şehirler kuracağız.

"YENİ HAVALİMANININ YAKININA 10 BİN KONUTLUK BİR YERLEŞİM KURUYORUZ"

Yeni havalimanının yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk bir yer kuruyoruz ki oranın personelinin gidiş gelişi zor olmasın. Bisikletiyle, otomobiliyle hemen havalimanına gitsin gelsin diye. Şehircilik anlayışı budur. Herkes anlamaz. Kuru kuruya bu işler olmuyor.

ANKET YORUMU

14 Ağustos'ta girdiğimiz o seçimde ilk turda bu fakir seçildi. Yüzde 52 küsüratı vardı. Karşımda 14 parti vardı. Milletim bu evladını 14 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. O günden bugüne yapılanları biliyor. Milletim bu evladına yine sahip çıkacaktır. Bize ulaşan anketler "Durmak yok yola devam" diyor.

ENERJİ PROJELERİ

Bizim nükleer enerjiyle ilgili Mersin Akkuyu adımı var. Bununla birlikte bizim hemen onun arkasında yeni Akkuyu adımlarını atacağız. Biz temiz enerjiyi kovalıyoruz. Bir diğer adım rüzgar enerjisinde çok iyi noktadayız.Güneş enerjisi bin megavatlık çok ciddi bir adımı Konya'da attık. O başlıyor. Bunlar yenilenebilir enerji oldukları için kirliliği davet etmiyor. Tertemiz bir enerji. Bu da Türkiye'nin gücünü artırıyor.

ÇİN VE JAPONYA İLE NÜKLEER ENERJİ GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Çin ve Japonya'yla görüşmelerimiz var. Nükleer enerji çalışmalarımız olacak. Geçenlerle Berat bey Çin'deydi. O görüşmelerin neticelerini alıyoruz. Şuanda bizim devamlılığımızın önemi buradan geliyor. Uluslararası bu noktadaki o güç sizi kabullenmiş kabullendiği içinde sizinle öyle anlaşmalara giriyor ki. İnandığı, güvendiği için giriyor.

TÜRKİYE GÜVEN VEREN BİR ÜLKE OLDUĞU İÇİN GELİP BU İŞLERE GİRİYORLAR

Biz bu güveni onlara vermişiz. Bu güveni onlara verdiğimiz için onlar bu işe giriyor, her şey parayla olmuyor. Biz göreve geldiğimizde bir şeyi başardık. Bütçeyi çeşitlendirdik. Ondan bugünlere başarılı şekilde geldik.

Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz, yine aynı sistemle yapıyoruz. Belki 2022'ye çekeceğiz onu. Orada da Asya'yı Avrupa'ya bağlıyoruz. Biz yapamayacağımızı vaadetmedik. Yapacaklarımızı konuşacağız. Er yada geç bitireceğiz.

Adıyaman'da o dev barajın üstüne o köprüyü yaptık. Biz Van depreminde gecesinde oraya inen çatısı olmayan ev bırakmadık. 20 bini aşkın konut yaptık. Neden? Ben o halkımı açık bırakamazdım. Gece gündüz demeden hep birlikte arkadaşlarımız orada yattılar kalktılar. Sakarya, Düzce depremini hatırlıyorum. Devlet ortada yoktu. Cezaevinden yeni çıkmıştım, arada bulasın.

SAVUNMA SANAYİİNDE BÜYÜK ATILIM

Savunma sanayii ile ilgili olarak İngilizlerle ilişki oluşturduk. Biz zaten ciddi bir sıçramadayız. İtalyanlarla yaptığımız ATAK helikopterleri şuan itibarıyla 30 kadar ürettik, büyük bir açığımızı kapadı. Bunların vurucu gücü çok helikopterler. Bunların üretimini daha da artırmak için adımlarımızı atıyoruz. 3. pazarlara satma imkanımız doğacak. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz.

ALTAY tanklarıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor, tam bir seri üretime girmedik. Şuanda biz mesela 600 civarında Leopard tankları almıştık. Bakım onarımını kendi tesislerimizde yapıyoruz. İç terörde İHA ve SİHA'lar çok işimizi gördü.

İHA'larla koordinatlar F-15'lerle vuruşlar. SİHA zaten acayip bir şey hem vuruyor hem görüyor. İsrail, ABD bize bunları vermedi. Onlardan kurtulduk. Özel sektör artık üretiyor, ihtiyacımız neyse süratle yetiştirmeye çalışıyorlar. Kendi piyade tüfeklerimizi yaptık. İngiltere ile TFX projesini yaptık, savaş uçakları.

Bir diğer önemli adım İngilizlerle attıkları savunma sanayisi adımlarıyla bizi yanlarına kabullenme durumu. Biz sizle bunu yaparız ama birilerine bağımlı olursanız bu mümkün değil diyoruz. Şu anda İngilizler bizi projelerde ortak olarak kabul ediyorlar. Rolls Royce olayında eğer mutabık kalırsak onlarla yapacağımız çok iş var.

Artık zırhlı taşıyıcılarımızı çeşitlendirdik. Birkaç firma üretiyor. 14-15 asker alıyor. Bugüne kadar onlarda zaiyat olayını yaşamadık. Kendi araçlarımızla terörle mücadele ve Suriye'deki operasyonlarda güçlüyüz.