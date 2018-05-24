Dolar bugün ne kadar oldu?

Merkez Bankası (TCMB) son günlerde dolar/TL'deki hızlı değer kaybı ardından dün akşam Para Politikası Kurulu'nu (PPK) olağanüstü toplayarak geç likidite penceresi borç verme faiz oranı 300 baz puan artışla yüzde 16.5'e yükseltti.
PPK açıklamasında, "Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" görüşüne yer verildi.
Kararın ardından TL sert değer kazandı. Dün gün içinde 4.90 TL'nin üzerinden dönen dolar/TL, kararın ardından 4.55 TL seviyelerine kadar geriledi.
Bugüne bakıldığında ise sakin bir seyrin hakim olduğu görülüyor. Dolar kuru 4.57-4.58 bandında hareket ederken, euro 5.36 seviyelerinden el değiştiriyor.