Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Sıfırdan yola çıkmak başka. Yola devam dediğimiz şey başka. Deneyim tecrübe. Biz ülkeyi, Türkiye'yi tanıyoruz. Bu vatanın neresinde ne eksik biliyoruz. Biz o noktadan devam edeceğiz. Ülkemizde bu sistem değişikliğiyle başkanlık sistemine geçişle adımlarımızı hızlandıracak. Bürokratik oligarşinin prangalarını atacağız. Biz ne dediysek yaptık, icraatlarımız ortada.

Birileri kalkıp şunu yapacağım bunu yapacağım diyor. Burada yapmış olanlar var. Bu laf değil, icraat. Mesafeyi hızlı alacağız, siyasetçiyle dışarıdan hakkaten kalitesi yüksek ekipleri oluşturmak. Ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmek. Aksi halde bürokratın avucuna düşersin. Cumhuriyet tarihinde bir bakın bir boğazda İstanbul'da merhum Demirel, Özal döneminde iki tane köprü var.

16 yılın içerisine Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Körfezin yıllardır çilesi olan köprüyü yaptık. Cumhuriyet atrihi boyunca 25 tane havalimanı yapılmış. Biz 26 tane ilave ettik. Havayolu halkın yolu oldu. Bu siyasetin gücünü daha dinamik hale getiriyoruz. Neyle? Başkanlık sistemiyle. Bu sistemin bize kazandıracakları var. " dedi.