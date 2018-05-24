İpler koptu! Kriz büyüyor

CHP’de, İzmir yerine İstanbul’dan aday gösterilen Tuncay Özkan, listeleri hazırlayan Bülent Tezcan’ın odasını bastı, küfürler edip yumruk salladı. İkiliyi güvenlik görevlileri ayırdı.

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalif ne kadar milletvekili varsa üzerinin çizildiği listenin yankıları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz pazar günü listeler son halini almadan büyük bir kavga patlak verdi. Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı listelere direkt müdahale eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tepkilerin odağındaki isim olarak dikkat çekti. Hazırlanan listelerde İzmir’den İstanbul’a kaydırıldığını gören İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Tezcan’ın odasını bastı.

İZMİR SENİ İSTEMİYOR

CHP koridorlarında ağır küfürlerin yankılanmasına neden olan kavga şöyle gelişti: Kılıçdaroğlu, seçim bölgelerinde çalışmalarını tamamlayıp rapor hazırlayan komisyon üyeleriyle yaptığı toplantının ardından listeye son şeklini verdi. Kılıçdaroğlu listeyi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’la birlikte şekillendirdi. PM seçimlerinde delegelerden büyük destek gören Tuncay Özkan ani bir kararla İzmir’den İstanbul’a kaydırıldı. PM toplantısı için Genel Merkez’de bulunan Özkan bunu öğrenince adeta deliye döndü. Koşar adımlarla Tezcan’ın odasına giren Özkan, neden İstanbul’a kaydırıldığını sorduktan sonra küfür etmeye başladı. Tezcan ise, “Sizi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu istemiyor” yanıtını verdi. Bu cevaba iyice sinirlenen Özkan, Tezcan’a yumruk salladı. Bu yumruğa Tezcan da karşılık vermek istese de güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle büyük bir kavga önlenmiş oldu.

BENİ LİSTEDEN ÇIKARIN

Tezcan’ın odasından çıkan Özkan, bu defa da soluğu Kılıçdaroğlu’nun odasında aldı. Özkan aynı sertlikle “Beni ivedi bu listeden silin. İzmir bölgesinden seçime girmek istiyorum” restini çekti. Eli kolu bağlanan Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da, “Tuncay Özkan’ı İstanbul’da istemiyoruz” diyerek istifa tehdidinde bulunmasıyla köşeye sıkıştı. Kılıçdaroğlu geri adım atarak Özkan’ı yeniden İzmir’e kaydırdı. Gelişmelerden haberdar olan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve il yöneticileri soluğu Ankara’da aldı. Genel Merkez’deki parti yöneticileri Yücel’e, ‘Merak etmeyin Tuncay Özkan İstanbul listesinden seçime girecek” diyerek yalan söyledi.

HESAPLAR SEÇİMDEN SONRA GÖRÜLECEK

CHP’de tartışmalı listeler yüzünden çok sayıda milletvekilinin harekete geçmek için 24 Haziran seçimlerinin geçmesini bekledikleri öğrenildi. Partideki muhalif kanatlar cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyası zarar görmesin diye adeta savaş baltalarını toprağa gömdü. AKŞAM’ın konuştuğu milletvekilleri “24 Haziran sonrası konuşacağız. Şu anda bir şey söylemek istemiyoruz” açıklamasını yaptılar.

CHP’NİN KONYA TEŞKİLATI ŞENER’E İSYAN EDİYOR

Konya’da Abdüllatif Şener’in ilk sıradan, SP’li Abdülkadir Karaduman’ın ise ikinci sıradan CHP adayı gösterilmesine yönelik rahatsızlık isyana dönüştü. Tepkiler CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş imzalı bir yazıyla CHP Genel Merkezi’ne de bildirildi. Yazıda, kararın ciddi kırılma ve tepkiye neden olduğu vurgulandı ve bu isimlerden birinin listeden çıkarılması istendi. CHP Konya Teşkilatı Abdüllatif Şener’e de ültimatom gibi bir uyarıda bulundu. Kulislere sızan bilgiye göre CHP Konya Teşkilatı Şener’le görüşme yaptı ve Karaduman’ın listeden çıkarılması konusunda rol üstlenmesini istedi. Görüşmede “Yoksa Konya’ya gelme” dendi. Konya’nın yanı sıra Karaman’dan CHP 1. sıra adayı gösterilen avukat İsmail Atakan Ünver de, tabanda rahatsızlık oluşturdu. Ünver’in 2012’deki Baro seçimlerinde, adı FETÖ ile anılan bazı isimlerle birlikte hazırlanan listede yer aldığı öne sürüldü.