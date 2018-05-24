24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Direktif verdi! Dünyayı yeni krize sokacak!

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ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdi.
Direktif verdi! Dünyayı yeni krize sokacak!
Direktif verdi! Dünyayı yeni krize sokacak! Direktif verdi! Dünyayı yeni krize sokacak! Direktif verdi! Dünyayı yeni krize sokacak!

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği bildirildi.

Trump, yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’tan ithal  otomobil ve otomobil parçalarının ülke ulusal güvenliğine yönelik etkilerinin  araştırılmasını istediğini bildirdi.

Trump şunları kaydetti:

“Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile otomobil endüstrimizin son durumunu  görüşmek üzere bugün bir araya geldim. Bakan Ross’a kamyonlar da dahil olmak  üzere ithal otomobillerin ve otomobil parçalarının, Amerika’nın ulusal  güvenliğine etkilerini, 232. madde çerçevesinde incelemesi direktifini verdim.  Otomobil ve otomobil parçaları gibi temel endüstriler ulusumuzun mukavemeti için  kritik önem taşıyor.”

ÇELİK VE ALÜMİNYUM İÇİN KULLANILMIŞTI

Trump yönetimi, 1962 tarihli Ticaret Genişletme Yasası’nın 232  numaralı "ulusal güvenlik” maddesine, en son ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük  vergileri getirilmesi için başvurmuştu.

Beyaz Saray’dan basına isim vermeden yapılan açıklamalar, söz konusu  madde kapsamında başlatılacak soruşturmanın çelikte olduğu gibi otomobil ve  otomobil ithalatına yüzde 25 vergi getirilmesiyle sonuçlanabileceğine işaret  ediyor.

Soruşturmanın aylarca sürebileceğini belirten ticaret uzmanları ise  Trump’ın bu adımının Kanada, Meksika, Çin, Güney Kore ve Avrupa Birliği ile  sürdürülen müzakerelerde koz olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

 

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