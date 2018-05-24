24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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İtiraf ettiler! İşte Türkiye'ye saldırının nedeni

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İtiraf ettiler! İşte Türkiye'ye saldırının nedeni
Doların hızla yükselişi ABD ve batılı ekonomik kurumların operasyonu olduğu iddiaları yine batılı medya kuruluşlarının itiraf gibi açıklamalarıyla giderek güçlenmeye başladı.
İtiraf ettiler! İşte Türkiye'ye saldırının nedeni İtiraf ettiler! İşte Türkiye'ye saldırının nedeni İtiraf ettiler! İşte Türkiye'ye saldırının nedeni

ABD merkezli Bloomberg haber kanalı bu konuda itiraf gibi bir habere imza attı. Kanal, Türkiye’de yaşananları, “Doların yükselmesinin nedeni Türkiye ekonomisinin kötü olması mı yoksa ekonomik bir operasyonun yansımaları mı?” şeklinde sorguladı.

ERDOĞAN’IN MİLLİ EKONOMİ MODELİ RAHATSIZ ETTİ

Bloomberg’teki haberde cevap olarak, doların hızlı yükselişinin nedeni ekonominin kötü olması değil, Batının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı istememesi olarak değerlendirildi. Haberdeki gerekçelerin anlatılımına dair ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendine özgü milli ekonomi modeli ve İngiltere’deki açıklamalarında faizi düşürmek amacıyla para politikalarında izlemeyi planladığı yol, Türkiye’nin kredi notunu tehlikeye atıyor” denildi.

EKONOMİYE ÖVGÜ DE VAR

Bloomberg’teki söz konusu haberde ayrıca Türkiye ekonomisinin başarısına da dikkat çekilerek, Türkiye’nin 60 kat daha büyük ekonomiye ve daha yüksek kredi derecesine sahip olduğu vurgulandı.

ELE BAŞI BATILI KREDİCİLER

Doların artışı tartışılırken adeta itiraf gibi haberden İngilizlerin ve Batının Erdoğan'dan rahatsız olduğu ve bundan dolayı ekonomik bir operasyon yapıldığını belirtiyor. Bu operasyonun merkezi ise IMF, S&P, Moody's ve Fitch gibi kredi derecelendirme kuruluşları gösteriliyor.

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