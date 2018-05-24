Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu paylaştı! Anketler ne diyor?

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere ilişkin yapılan anketlerde Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oylarında son durum ne? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cevabı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, 'Elinizde anket var mı? Ne diyor?' sorusuna 'Var. Milletim durmak yok yola devam diyor' diyerek cevap verdi.

İşte Erdoğan'ın kamuoyu araştırmasına ilişkin açıklaması;

ANKETLER DURMAK YOK DİYOR

10 Ağustos’ta girdiğimiz o seçimde ilk turda seçildim. Karşımda da o zaman 14 parti vardı. Milletim bu evladını 10 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. Ben inanıyorum ki benim milletim bu evladına, yanıltmadığı için sahip çıkacaktır.

Yeni bir sistemle Türkiye’nin geleceğini inşa ve ihya ediyor. (Elinizde anket var mı?) Var. (Ne diyor?) Durmak yok yola devam diyor.