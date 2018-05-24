Muharrem İnce yatırımların durmasını istedi

“Kamyon duvara toslamak üzere” diyen İnce, “Merkez Bankası’nın para politikasını bağımsız uygulamasına müdahale etmeyiniz. Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini paylaşınız” dedi.



Büyüme oranında rekorlar kıran Türkiye'de işsizlik rakamları düşerken, yurtdışına yapılan ihracattaki artış oranı yüzleri güldürürken, ülkeye gelen turist sayısında yeni bir rekora koşulurken 24 Haziran öncesi yurtdışı finans çevrelerince devreye sokulan 'dolar operasyonu' dikkat çekiyor.

İçerisinde uluslararası güç odaklarının, küresel faiz lobisinin, ona bağlı yerli işbirlikçilerin ve açıkladığı manipülatif notlarla zaman ayarlı vuruşlar yapan derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu odaklar tarafından başlatılan 'ekonomik kriz' yaygarası, muhalefet kesimleri için gayet kullanışlı bir argüman oldu. Türkiye ekonomisindeki olumlu tabloyu görmezden gelerek sadece dövizdeki artışı dilini dolayan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün Erzincan'daki konuşmasında "Kamyon duvara toslamak üzere. Erzincan'a gelmeden önce ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım. Yükselişi durdurulamayan dövizi, doları, euroyu görüştük. Eğer ısrar ederlerse hepimiz batacağız" dedi. Olumlu birçok veriyi görmezden gelerek Türkiye'nin duvara toslamak üzere olduğunu iddia eden İnce'nin, yurtdışı kaynaklı finansal operasyondan hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Merkez Bankası’na ‘faizi yükselt’ çağrısı yaparak faiz lobisinin de sözcülüğüne soyunan İnce, ‘ülkenin duvara toslayacağı’ iddiasına açıklık getirmezken, ‘hükümetin hangi hususlarda ısrar etmesi halinde ülkenin batacağına’ ilişkin de bir bilgi vermedi. Üstelik İnce, halka hizmet götürülen kamu yatırımlarının durdurulması gerektiğini de iddia ederek CHP’lileri bile şaşırttı.

