24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Rakam belli oldu! Vatandaş yüzde 3 ödeyecek

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar barışı için düğmeye bastı. Vatandaş ilk adım olarak yapı kayıt formu dolduracak.
Rakam belli oldu! Vatandaş yüzde 3 ödeyecek
Rakam belli oldu! Vatandaş yüzde 3 ödeyecek Rakam belli oldu! Vatandaş yüzde 3 ödeyecek Rakam belli oldu! Vatandaş yüzde 3 ödeyecek

İşlemler, e-devlet üzerinden ya da bakanlığın kurumları aracılığıyla yapılacak. Ödenecek miktar için emlak ve arsa değerleri toplanıp yüzde 3’ü alınacak. Bakanlığın, emlak değeri için gecekonduya tespit ettiği fiyat 600 lira. Apartman dairesi, alışveriş merkezi ve otel de fiyat artacak.

13 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek imar barışında gözler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda. Mülkiyet ve imar sorunu olan, imar almadan yapılan yapılar veya daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı. Şimdi bakanlık usul ve esaslar için yönetmelik hazırlıyor. 24 Haziran seçimleri öncesine yetişmesi hedeflenen yönetmelikte ilk adım ‘kayıt formu’ oldu. Bu formu dolduran vatandaş ilk adımı atacak.

YAPININ ÖZELLİKLERİ YAZILACAK

Yapısı imar ve iskana uygun olmayan vatandaşlar ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvurular e-devlet üzerinden ya da bakanlığın açıklayacağı lisanslı kuruluşlar aracılığı ile olacak. E-devlet üzerinden başvuru bedelsiz olurken, kurumlar cüzi rakamlar talep edebilecek. Formda kimlik bilgilerinin yanı sıra Yapı Kayıt Belgesi alınacak yapıyla ilgili bilgilerin girilmesi için bölümler olacak. Başvuran kişi önce sahibi olduğu yapının konut mu yoksa ticaret alanı olduğunu beyan edecek. Vatandaş, formda belirtilen yapı tipini seçerek arsa büyüklüğünü ve arsanın emlak vergisi rayiç değerini beyan edecek. Bu değer Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan öğrenilebilecek.

BEDEL NASIL BELİRLENECEK

Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında bedel alınacak.

Kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçeye kaydedilerek kentsel dönüşüm için kullanılmak üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

KADEMELİ ÖDEME

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, vatandaşın ödeyeceği bedelin yapı tipine göre kademelendirildiğini söyledi. Gürgen barış için yapılacak ödemeyi şöyle anlattı:

* Üzerinde çalıştığımız taslağa göre emlak vergi değeri ve bakanlığın belirlediği bedel toplanıp onun yüzde 3’ü alınacak.

* Bir iki katlı yığma bir yapı varsa biz bunun metrekaresini 600 lira kabul ediyoruz. 100 metrekareden bakınca 60 bin lira. Diyelim ki arsa bedeli de 10 bin, toplamda 70 bin etti. Bunun yüzde 3’üne denk gelen 2100 lira ödenerek yapı kayıtlı hale gelecek.

* Vatandaş müracaatı yapacak, konuttaki balon ödeme gibi parasını biriktirip 31 Aralık’a kadar tek seferde ödeyecek. Başvuru yaptığı an ödemek zorunda değil.

* Fiyatlamada 7 kata kadar olan yapıda metrekare bedelini 1000 lira, 8 kat ve üzerindeki evler için de 1600 lira kabul ediyoruz.

* Eğer karşımızda bir alışveriş merkezi ve otel varsa o zaman metrekaresi 2 bin liradan hesaplanacak. Buna emlak vergi değeri de eklendikten sonra konut için yüzde 3, ticari birim için yüzde 5 alınacak.

BAŞVURULAR 30 EKİM’E KADAR

Başvurular için son tarih 31.10.2018 olarak belirlenirken yapı sahipleri kayıt bedellerini 31.12.2018 tarihine kadar ödeyebilecek. Yasayla ilgili 81 ilin Çevre ve Şehircilik il müdürlerine Ankara’da bilgilendirme yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda il müdürlerine imar barışı düzenlemesi detaylı şekilde anlatıldı.

YAPI KAYIT BELGESİ ADRESE GELECEK

VEDAD Gürgen’in verdiği bilgilere göre vatandaş başvuru yapıp ödemeyi de yapınca idare inceleme yapacak. Onay verildikten sonra mülkü yasal hale getiren Yapı Kayıt Belgesi vatandaşın adresine gönderilecek. İsteyen vatandaş e-maille de belgesini alabilecek.

10 MADDEDE İMAR BARIŞI

*İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız ya da ruhsatlı ancak proje eklerine aykırı olan tüm yapıları kapsıyor.

*C-15’in altı olarak tanımlanan depreme dayanıksız binalar kapsam dışı kalacak.

*İmar barışı kapsamında iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

*Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

*İmar barışı ödemeleri için son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlendi. Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı olacak.

*100 metrekarelik bir ev için ödenecek tutar 2 bin 250 liradan başlayacak. Lüks konutta Yapı Kayıt Belgesi alma bedeli 5 bin liraya kadar çıkacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.

*Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

*Hazine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilecek. Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.

*Bu belge, o yapıyı yasallaştırdığı için bankaların daire sahibine konut kredisi vermesi önünde bir engel kalmayacak.

*Vatandaş aynı durumda birden fazla mülk sahibi ise hepsi için ayrı ayrı başvuru yaparak bu haktan faydalanacak.

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