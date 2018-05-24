24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:41Güneş 05:32Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:30Yatsı 22:13
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 103.472 1.55
  • Altın: 195,689 2.93
  • Dolar: 4,6893 1.85
  • Euro: 5,5062 2.27

MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!

»
Sınavla öğrenci alacak liseler için 2 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS), yalnızca devlet okullarında yapılacak. LGS’de gözetmen olarak da yalnızca devlet okulları öğretmenleri yer alacak.
MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!
MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama! MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama! MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!

2 Haziran'da sınavla öğrenci alacak liseler için gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS), yalnızca devlet okullarında yapılacak. Özel okulların hiçbiri ise sınav merkezi olarak atanmadı. 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin katılacağı LGS’ye, başta özel okul öğrencileri olmak üzere birçok öğrenci kendi okulunda girmeyecek. Özel okullarda da LGS yapılmayacak.

RENKLİ ÇIKTI OLACAK

Önceki akşam LGS sınava giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte dün de öğrenciler onaylanan bu belgeleri okul müdürlüklerinden almaya başladı. Ancak öğrencilerin fotoğraflarının yanı sıra kimlik bilgileri ve sınava girecekleri yerlerin bilgilerinin yer aldığı bu belgelerin LGS başvuru kılavuzunda “renkli” çıktısının alınacağı bilgisine karşın birçok okulda öğrencilere siyah beyaz verdiği görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) konuyu aktardığımızda ise LGS sınava giriş belgesinin mutlaka renkli çıktısı olması gerektiğinin altı çizilerek, “Aksi halde öğrencilerin fotoğraflarından tanınması mümkün değil. Kılavuzda da renkli çıktı alınacağı yazılıyor” dedi. MEB, okul müdürlüklerini belgeleri renkli olarak vermeleri konusunda uyaracak. 

Bu arada LGS’de gözetmen olarak yalnızca devlet okulları öğretmenleri yer alacak. Sınav merkezi olarak özel okulların atanmaması gibi öğretmenleri de gözetmen olarak sınavda görev almayacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!Sınavla öğrenci alacak liseler için 2 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS), yalnızca devlet okullarında yapılacak. LGS’de gözetmen olarak da yalnızca devlet okulları öğretmenleri yer alacak.
Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemlerBu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemlerÜniversite sınavında geçen sene 15 dakika kuralı nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin gözyaşları çok konuşulmuştu. Bu sene ÖSYM sınava geç kalmaya önlem aldı.
AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı! Tıkla öğrenAÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı! Tıkla öğrenAnadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav sonuçları belli oldu.
Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz!Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz!Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin liselere girişte yeni dönem hakkında konuştu.
ÖSYM'den sınava girecek adaylara önemli uyarıÖSYM'den sınava girecek adaylara önemli uyarıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, sınavlara girecek adayların fiziksel özelliklerini doğrulamak amacıyla biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilecek.
Yeni lise sınavının TEOG’dan 10 FarkıYeni lise sınavının TEOG’dan 10 FarkıYeni liseye giriş sisteminin ardından, okul listeleri daha çok tartışılır. Bu yıl hem sınavla, hem de adrese dayalı yerleştirmeyle ilgili daha netleşmeyen birçok konu var.
  • MEB açıkladı! Liselere kayıt nasıl olacak, MSP nedir?27 Mart 2018 Salı 11:30
  • Tarih açıklandı! Türkiye'de tamamen kaldırılıyor17 Mart 2018 Cumartesi 08:53
  • MEB açıkladı: Öğretmen maaşlarına yeni ayarlama02 Mart 2018 Cuma 08:00
  • MEB'den flaş açıklama! Bu yıl yapılmayacak14 Şubat 2018 Çarşamba 13:40
  • KDK'ya başvurdular: 4 yanlış 1 doğruyu götürmesin09 Şubat 2018 Cuma 15:17
  • ANKARA DERSHANE FİYATLARI09 Şubat 2018 Cuma 15:11
  • Liseye geçiş sınavı zor olacak!02 Şubat 2018 Cuma 11:45
  • TEOG 4 ay sonra resmen kaldırıldı01 Şubat 2018 Perşembe 08:10
  • Bakan müjdeyi verdi! Öğrencilere bilgisayar31 Ocak 2018 Çarşamba 23:55
  • YÖK'ün yardımcı doçentlik teklifi düzeltilmeli20 Ocak 2018 Cumartesi 11:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri