24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Dünyanın en büyük bankası batıyor! Tam 14 bin kişi...

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2015'in üçüncü çeyreğinde 7 milyar Euro zarar açıklayan Dünya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, eleman çıkarmalar ile küçülmeye gidiyor. Banka 2020'ye kadar 14 bin kişi işten çıkartılacak.
Dünyanın en büyük bankası batıyor! Tam 14 bin kişi...
Dünyanın en büyük bankası batıyor! Tam 14 bin kişi... Dünyanın en büyük bankası batıyor! Tam 14 bin kişi... Dünyanın en büyük bankası batıyor! Tam 14 bin kişi...

Dünyanın en büyük ve en köklü bankalarından biri olan Deutsche Bankalarm veriyor. 2015 yılında başlayan bir darboğaz ile zarar etmeye başlayan banka, 7 milyar Euro'luk makas açığının ardından 4 bin kişiyi işten çıkartacağını açıklamıştı. Bu rakam aradan geçen 3 yılda 10 bin yükseldi.

İŞTEN ÇIKARTMALAR BAŞLAYACAK

Çalıştırdığı eleman sayısı ile de dünyanın en büyük bankalarından olan Deutsche Bank, 2015'te aldığı küçülme kararını sürdürüyor. 2020 hedefleri doğrultusunda 200 şubesini kapatmayı hedefleyen banka, toplamda 14 bin kişiyi işten çıkartma kararı aldı.

2015 yılında küçülme ve 2020'ye sağlam girmek için oluşturulan planlamalarını sürdüren Deutsche Bank'ın gelecek yıllarda 14 bin kişiyi işten çıkartması ve maliyet azaltılması için de makine-otomasyon sistemlerine geçmesi bekleniyor.

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