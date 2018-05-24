24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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Tatlıses'ten AK Parti ve adaylık açıklaması

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Sanatçı İbrahim Tatlıses'in AK Parti İzmir'den milletvekili aday listesinden 7. sırada gösterilmesini reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı iddia edilmişti. Tatlıses çıkan haberler üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.
Tatlıses'ten AK Parti ve adaylık açıklaması
Tatlıses'ten AK Parti ve adaylık açıklaması Tatlıses'ten AK Parti ve adaylık açıklaması Tatlıses'ten AK Parti ve adaylık açıklaması

AK Parti İzmir’den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e aday listesinde 7. sıranın verildiği, ancak üst sıralarda olmaması sebebiyle Tatlıses’in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı iddia edildi.

İddialara göre; İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses’e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses’in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öne sürüldü..

Daha önce memleketi Şanlıurfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir’den denemişti.

İBRAHİM TATLISES’TEN AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses çıkan haberler üzerine  Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Böyle aslı astarı olmayan haberler nereden çıkar anlamış değilim... Bu haberi ve ithamları asla kabul etmiyorum. Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım... 7’de olsa, hiç olmasa da benim boynum kıldan ince sanırım bunu artık anlamış olmalısınız... Bana YÜCE ALLAH tarafından verilen yetenek ile makamların büyüğü bahşedilmiş zaten çok şükür... 10 kere aday olsam mesele makam veya güç değil mesele gönül verdiğim Sayın CumhurBAŞKANIMIN, partimin yanında olduğumu göstermektir.

Saygılarımla."

 

 

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