Yine aday gösterilmemişti! İlk açıklama geldi

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in AK Parti İzmir'den milletvekili aday listesinden 7. sırada gösterilmesini reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı iddia edilmişti. Tatlıses ise konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.Ünlü türkücü, Instagram hesabından şunları söyledi:

PARTİMİN HER KARARINA SAYGILIYIM

"Böyle aslı astarı olmayan haberler nereden çıkar anlamış değilim... Bu haberi ve ithamları asla kabul etmiyorum. Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım...7’de olsa, hiç olmasa da benim boynum kıldan ince sanırım bunu artık anlamış olmalısınız...



CUMHURBAŞKANIMIN YANINDAYIM



Bana YÜCE ALLAH tarafından verilen yetenek ile makamların büyüğü bahşedilmiş zaten çok şükür...10 kere aday olsam mesele makam veya güç değil mesele gönül verdiğim Sayın CumhurBAŞKANIMIN, partimin yanında olduğumu göstermektir."