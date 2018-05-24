Hakan Albayrak'tan AK Parti ve Davutoğlu iddiası

Hakan Albayrak, AK Parti içinde Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Beşir Atalay gibi isimlere "sakıncalı piyade" muamelesi yapıldığını ileri sürdü.

Yazar Hakan Albayrak, AK Parti içinde Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Beşir Atalay gibi isimlere "sakıncalı piyade" muamelesi yapıldığını ileri sürdü.

Albayrak'ın Karar'daki yazısı şöyle:

"AK Parti’nin AK Parti oluşunda büyük emeği geçen Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Beşir Atalay’ın milletvekilliği sona eriyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan adayları arasında da bulunmuyorlar.

Önümüzdeki dönemde onları AK Parti’nin yönetim kadrolarında -yeniden- görmemiz de imkânsız gibi.

Parti içinde ‘sakıncalı piyade’ muamelesi görüyorlar bir süredir.

Bu durumun kısa vadede değişebileceğine dair bir işaret de yok.

Dünya dönüyor… Gün ola harman ola… Sessizce gidiyorlarsa da belki bir gün muhteşem bir şekilde geri gelirler… Ama şimdi veda zamanı.

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Eski Başbakan Başdanışmanı / Dışişleri Bakanı / AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, bidayette AB-ABD ekseninin ötesiyle ilgilenmeyen AK Parti’yi ve dolayısıyla Türkiye’yi yeni ufuklara taşıyan adamdır.

Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, Türkiye-Bosna-Sırbistan Üçlü Mekanizması, Afrika Açılımı, Latin Amerika Açılımı vs, vs, vs’nin mimarıdır.

Ülkemizin manevra sahasının alabildiğine genişlemesi sürecinin baş aktörlerindendir…

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Eski Devlet Bakanı / Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AK Parti’nin ekonomi sahasında gösterdiği ve dünyada “Türk Mucizesi” diye anılan başarının altındaki başlıca imza sahiplerindendir.

Küresel ekonomik krizleri Türkiye’nin kapısından içeriye sokmamayı, en olumsuz şartlarda bile ekonomik istikrarı korumayı ve kalkınmanın devamını sağlamayı başaran ekibin yıldızıdır…

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Eski İçişleri Bakanı / AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti iktidarlarının alamet-i farikalarından olan Kürt Açılımı ve Çözüm Süreci’nin önde gidenlerindendir.

Devlet katında şoven milliyetçiliğin aşılmasında ve Kürtlerle devlet arasındaki duvarın yıkılmasında çok büyük pay sahibidir…

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Bu üç güzel adam ve AK Parti’nin yeni döneminde kendilerinden istifade edilmeyecek olan daha birçok kıymetli AK Parti siyasetçisi -mesela darbe heveslisi generallerin 27 Nisan Muhtırası’na karşı ‘milli irade muhtırası’nı okuyan Cemil Çiçek- kuru bir “Güle güle”den çok daha fazlasını hak ediyor (ama onlara bunu bile çok görenler var maalesef).

Allah Teala onlardan ebeden razı olsun, onların ecirlerini arttırsın ve o güzel gayretlerini zayi etmesin.

Şu 15 yılın güzelliklerindeki paylarını unutmadım, unutmayacağım."