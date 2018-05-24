Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
Bilgiler artıyor. Eskiden yollar tek şeritli bilgi sınırlı olunca yetiyordu. Bilgi çok fazla yani trafik arttı. Hizmet arttı. Şimdi iki şerit yol yetmiyor.
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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
Bilgiler artıyor. Eskiden yollar tek şeritli bilgi sınırlı olunca yetiyordu. Bilgi çok fazla yani trafik arttı. Hizmet arttı. Şimdi iki şerit yol yetmiyor.
Ayrıntılar Geliyor...