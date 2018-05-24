24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

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Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını mercek altına alan SGK, sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıklarını düzeltip toplu ödeme yapmaya hazırlanıyor.
SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek
SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

YANLIŞLIĞI  BİLDİRDİLER 

Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar bin 305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, “Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş aylık tutarlarınızın maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir. T.C kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınızla birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir” şeklinde bilgi verdi. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

TEK ÇATI, 2 FARKLI SİSTEM  

Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor. 

PRİM BORCU OLANA MÜJDE

Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağ-Kur’lular her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak işler bazen yolunda gitmiyor ve ödemeler aksıyor. Biriken borçlar katlanarak artıyor. 2015’te yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun üzerinde Bağ-Kur’lu var. Yeni yasayla dondurulan primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Bir başka deyişle primler hiç dondurulmamış gibi işlem görecek. Bu yapılırken borcun faizi silinecek ve enflasyon farkı bulunacak. Ödemeler de enflasyon farkıyla birlikte yapılacak. Yani, aylık en düşük prim olan 700 lira yerine daha makul bir ödeme tutarı ortaya çıkacak.

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