24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:41Güneş 05:32Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:30Yatsı 22:13
    • 30°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 102.037 0.14
  • Altın: 197,897 4.09
  • Dolar: 4,7386 2.92
  • Euro: 5,5528 3.13

Açıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilir

»
Oxford Economics`in Ekonomisti Adam Slater, Son dönemde gelişen piyasaları etkileyen sert rüzgarların sonuna gelinmiş olabileceğine işaret etti.
Açıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilir
Açıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilir Açıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilir Açıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilir

Son dönemde gelişen piyasaları etkileyen sert rüzgarların sonuna gelinmiş olabileceğine işaret eden Oxford Economics`in Ekonomisti Adam Slater, "Şu anda küresel büyüme görüşümüzün oldukça pozitif olmasından dolayı risk iştahının daha fazla kötüleşeceğini düşünmüyoruz. ABD’nin geniş bütçe ve cari açığı nedeniyle doların çok daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz." diye konuştu.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da Türk lirasının, faiz artış kararından bir gün sonra daha fazla değer kazanabileceğini belirtti.

Adam Slater, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ABD doları  karşısında tüm gelişen ekonomilere ait para birimlerinin değer kaybı yaşadığını  ifade etti.
Slater, "Gelişen piyasalara ilişkin risk algısı son haftalarda tabii  ki kötüleşti. Bize göre bu, ABD dolarının güç kazanması, artan faiz oranları ve  küresel büyümeye ilişkin güvenin azalması gibi faktörlerin birleşimden  kaynaklandı." dedi.

Son dönemde gelişen piyasaları etkileyen sert rüzgarların sonuna  gelinmiş olabileceğine işaret eden Slater, "Şu anda küresel büyüme görüşümüzün  oldukça pozitif olmasından dolayı riskiştahının daha fazla kötüleşeceğini  düşünmüyoruz. ABD’nin geniş bütçe ve cari açığı nedeniyle doların çok daha fazla  güçlenebileceğini düşünmüyoruz."diye konuştu.

Arjantin pesosu ile Türk lirasının son dönemdeki performansına da  değinen Slater, Arjantin pesosunun son değer kaybından önce fazlaca değerli  olduğunu, Türk lirasında durumun böyle olduğunu düşünmediklerini söyledi.
  
"TCMB’NİN SON FAİZ KARARI PİYASALARDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Geç Likidite  Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltmesi  kararını değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Şu anda dolar/TL kurunun 4.40/4.50 seviyesine yerleşmesini  bekliyoruz. TCMB, 7 Haziran’da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı  öncesinde rahat bir nefes alabilir. Kabul edilmeli ki Merkez Bankası’nın adımı,  enflasyonu yüzde 5 seviyesine değilse de tek haneye indirme hedefiyle uyumlu bir  şekilde ve agresifti."

TCMB’nin son faiz kararının piyasalarda etkisini gösterdiğini ifade  eden Maggio, "Müdahalenin Türk lirasını 4,40-4,50 seviyesinde konsolide  edebilecek güçte olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

"RALLİ DEVAM EDEBİLİR"

Cristian Maggio, Türk lirasının, faiz artış kararından bir gün sonra daha fazla değer kazanabileceğini belirterek, "Sabah (faiz kararının sonrasındaki  ilk sabah) Asya piyasalarında bozulan likidite koşulları nedeniyle ralli devam  edebilir. Avrupa borsaları açıldıktan sonra Türk lirasının bir gün öncesine  kıyasla yüzde 8-9 oranında artış gösterdiğini görebiliriz."dedi.

Maggio, Türk lirasında daha uzun soluklu iyileşmenin görülmesi için  enflasyon, makro dengesizlikler ve cari açık konusunda mesafe kaydedilmesi  gerektiğini vurguladı.

"GELECEK 12-16 AYDA PİYASALARDA YÜZDE 15 VE ÜZERİNDE BİR DÜZELTME  OLABİLİR"

Merkezi Londra'da bulunan Cross Border Capital’in bu hafta başında  yayımladığı bilgi notunda ise gelecek 12-16 aylık süreç içerisinde piyasalarda  yaklaşık yüzde 15 ve üzerinde bir düzeltme olabileceği yönündeki beklentinin,  küresel piyasalardaki gerilimin bir diğer sebebi olarak görüldüğü belirtildi.
  
Bilgi notunda, "Ayı piyasaları (fiyatlarda uzun süreli düşüşün  yaşandığı ve fiyatların daha da düşeceğine dair yaygın bir karamsarlığın hakim  olduğu piyasa) genelde şu 3 likidite unsuru bir araya geldiğinde oluşuyor; yüksek  yatırımcı riski, yüksek fakat oynak sermaye akışları ve merkez bankalarının  parasal sıkılaştırmaya gitmesi... 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez bu  unsurlar bir araya gelmiş durumda."ifadeleri kullanıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçtiBaşbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçtiBaşbakan Binali Yıldırım Fiber Optik Ortak Kullanım programında 4,5 G'ye geçen vatandaşların sayısını açıkladı.
Bakandan kritik uyarı: Son günlerde sık sık duymaya başladım..Bakandan kritik uyarı: Son günlerde sık sık duymaya başladım..Bakan Kurtulmuş, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin, "Son günlerde sık sık duymaya başladığımız kur krizi lafı tipik bir algı operasyonu terimidir. Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir." dedi.
Açıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilirAçıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilirOxford Economics`in Ekonomisti Adam Slater, Son dönemde gelişen piyasaları etkileyen sert rüzgarların sonuna gelinmiş olabileceğine işaret etti.
SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecekSGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecekBağ-Kur emeklilerinin maaşlarını mercek altına alan SGK, sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıklarını düzeltip toplu ödeme yapmaya hazırlanıyor.
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalarBaşbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalarBaşbakan Binali Yıldırım Fiber Optik Ortak Kullanım programında konuştu.
Dünyanın en büyük bankası batıyor! Tam 14 bin kişi...Dünyanın en büyük bankası batıyor! Tam 14 bin kişi...2015'in üçüncü çeyreğinde 7 milyar Euro zarar açıklayan Dünya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, eleman çıkarmalar ile küçülmeye gidiyor. Banka 2020'ye kadar 14 bin kişi işten çıkartılacak.
  • Rakam belli oldu! Vatandaş yüzde 3 ödeyecek24 Mayıs 2018 Perşembe 10:40
  • AA: 'Faiz kararı Türk lirasına yarayacak'24 Mayıs 2018 Perşembe 09:53
  • İtiraf ettiler! İşte Türkiye'ye saldırının nedeni24 Mayıs 2018 Perşembe 08:30
  • Dolar oyununun arkasındakiler deşifre oldu24 Mayıs 2018 Perşembe 08:20
  • Dolar bugün ne kadar oldu?24 Mayıs 2018 Perşembe 07:50
  • O ilaçlar geri ödemeden çıkarılıyor24 Mayıs 2018 Perşembe 07:30
  • Erdoğan açıkladı! Söylemekte biraz acele ettim ama..24 Mayıs 2018 Perşembe 01:50
  • Çarpıcı dolar yorumu! Akıl alır gibi değil24 Mayıs 2018 Perşembe 00:40
  • Mehmet Şimşek'ten öenmli açıklama23 Mayıs 2018 Çarşamba 22:42
  • Merkez Bankası faiz arttırdı!23 Mayıs 2018 Çarşamba 22:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri