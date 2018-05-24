24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:41Güneş 05:32Öğle 13:07İkindi 17:03Akşam 20:30Yatsı 22:13
    • 30°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 102.037 0.14
  • Altın: 197,897 4.09
  • Dolar: 4,7386 2.92
  • Euro: 5,5528 3.13

Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçti

»
Başbakan Binali Yıldırım Fiber Optik Ortak Kullanım programında 4,5 G'ye geçen vatandaşların sayısını açıkladı.
Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçti
Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçti Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçti Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçti

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün yapılan iş ülkemiz için büyük bir kazançtır. Ortak altyapı sayesinde gereksiz kazılar ortadan kalkacak. Standart altı işler ortadan kalkacak.

Bilgi toplumu hedefimiz var. Ne kadar bilgi üretiyorsanız, vatandaşınıza iletebiliyorsanız o kadar gelişmiş ülkesiniz.

65 MİLYON VATANDAŞIMIZ GEÇTİ

65 milyon vatandaşımız 4,5G'ye geçti. Vatandaşımız teknolojimizi seviyor. Bilgi toplumu hedefimiz var. Ne kadar bilgi üretip vatandaşınıza iletebilirseniz o kadar gelişmiş ülkesinizdir. Bugün 78 milyon mobil abone var, vatandaşlarımızın yüzde 96'sında cep telefonu mevcut, 2003 yılında vatandaşlarımızın yüzde 42'si mobil aboneyken bugün yüzde 96'nın üzerinde vatandaşımızın telefonları var.

Bugün mutlu bir sona geldik. Bugün bu birliktelik bilgi toplumu hedefimizde yeni bir aşamayı ifade ediyor. Alt yapının kullanım ücretleri makul olmalı. Parayı yoldan değil, onun üzerinde taşıdığınız bilgiden kazanacaksınız. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir. 

YENİ HEDEFLERİMİZ VAR

Demiryollarında artık tüm kullanıcılara altyapı açıldı. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir. Aracı amaç gibi görmeye başlarsak kaybederiz. Elektronik haberleşme sektörüne yönelik bazı yeni hedeflerimiz var. Sabit altyapının modası geçti diyemeyiz, sürdürülebilir hedef gerekli. İnternet kullanım oranı bir başka hedef, yüzde 67 seviyesinde.

KAYNAKLARIMIZI İYİ BİR ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ

Altyapıdaki sorunlarımızı çözdükten sonra bundan sonra marifet altyapıda verilecek katma değerli hizmetlere geliyor. Asıl rekabet, asıl kalite, o altyapı üzerinde hizmetlerdir, farklılıklardır. Biz doğal kaynakları zengin bir ülke değiliz, bu neden mükerrer kaynaklardan kaçınıp tüm kaynakları iyi şekilde kullanmalıyız. Haberleşme ağı mesafeleri oradan kaldırıyor, bürokrasiyi ve aracıları da ortadan kaldırıyor.

BELEDİYELER HEVESLENİYOR AMA İŞİNİZİ YAPIN KARDEŞİM

Belediyeler de, Telekom altyapı şirketi olmaya hevesleniyor. İşinizi yapın kardeşim. Kanalizasyon, park bahçe altyapı sizin işleriniz bunlar. Bırakın iletişimciler iletişim işini yapsın, şehircilik işini de siz yapın. Niye başkasının alanına hevesleniyorsun? Bunlar doğru şeyler değil. Yapılıyor ne oluyor? Hizmetin devamlılığı olmuyor. Bir kazı yapıyor, onu bozuyor, kabloları kepçeyi atıyor, takıyor. Ondan sonra da hizmet aksıyor, vatandaş mağdur oluyor. Sonra belediyeler buradan para kazanacağım diye yalan yanlış bir sürü kazılar yapılıyor.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE ÖRNEĞİNİ GÖRDÜK

Bürokrasi demek zaman kaybı, işlerin gecikmesi kalkınmanın ve hedeflerin sapması demektir, o yüzden de önemli görüyorum. Haberleşme ağını gelişmesi sadece ekonomiye katkı sağlamıyor, aynı zamanda ülkenin demokrasi standartını da geliştiriyor. Biz bunun örneğini 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük, haberleşme altyapımımız gelişmemiş olsaydı bu darbeyi önlememiz kolay olmazdı. Halk sahalara inip, mobilize olamazdı. Gittiler Türksat'ı bombaladılar, ama ahmaklar bilmiyordu orada yedekleri vardı, tekrar sitem devreye girdi. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, sokaklara indik ve ülkemizi darbecilere teslim etmedik.

SIRA KULELERDE ORTAK KULLANIMA GEÇMEK

Kırsalda bir başlangıç yapmıştık, sıra kulelerde ortak kullanıma geçmek. Bizim arazimiz İngiltere gibi düz değil, dağlar, bayırlar, vadiler var, jeopolitik olarak zor.

YENİ DÖNEMİN ADI GÜÇLÜ İKTİDAR, SÜREKLİ İSTİKRAR​

16 yıldır ülkemiz için çabalıyoruz, yaptıklarımız çok, yapamadıklarımız da var. Eksikliklerimiz var, ama 24 Haziran'da tekrar talep ediyoruz. Milletimiz her şeyin en güzelini biliyor ve kararını verecek. Bizim 16 yıllık başarımızın arkasında güven ve istikrar var, güven ve istikrar ülkelerin hedeflerini tutturması için olmazsa olmazıdır. Güven ve istikrar nasıl sağlanıyor? Güven ve istikrar vardı ama vesayet alışkanlıkları da hala devam ediyordu, birkaç sınamayla karşı karşıya kaldık. Bize kapatma davası açıldı. Kimsenin anlayamadığı bir şey, daha sonra yargı darbesi.

Mayıs 2013 enflasyon yüzde 5'e inmiş, daha sonra Gezi ve 15 Temmuz hain Darbe girişimi. Bunlar bizi değişme itti, bu sürdürülebilir bir şey değil deyip, parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı sistemine gidiş için seçimi gerçekleştireceğiz. Vatandaş yetkiyi vermek için Cumhurbaşkanı seçecek. Seçimini yapacak, ve kendini illerinde köylerinde temsil edecek vekillerini de seçecek, millet iradesiyle belli olacak ve vesayet riski ortadan kalkacak. Tek vesayet makamı millet olacak. Yeni dönemin adı güçlü iktidar, sürekli istikrar.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçtiBaşbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçtiBaşbakan Binali Yıldırım Fiber Optik Ortak Kullanım programında 4,5 G'ye geçen vatandaşların sayısını açıkladı.
Bakandan kritik uyarı: Son günlerde sık sık duymaya başladım..Bakandan kritik uyarı: Son günlerde sık sık duymaya başladım..Bakan Kurtulmuş, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin, "Son günlerde sık sık duymaya başladığımız kur krizi lafı tipik bir algı operasyonu terimidir. Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir." dedi.
Açıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilirAçıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilirOxford Economics`in Ekonomisti Adam Slater, Son dönemde gelişen piyasaları etkileyen sert rüzgarların sonuna gelinmiş olabileceğine işaret etti.
SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecekSGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecekBağ-Kur emeklilerinin maaşlarını mercek altına alan SGK, sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıklarını düzeltip toplu ödeme yapmaya hazırlanıyor.
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalarBaşbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalarBaşbakan Binali Yıldırım Fiber Optik Ortak Kullanım programında konuştu.
Dünyanın en büyük bankası batıyor! Tam 14 bin kişi...Dünyanın en büyük bankası batıyor! Tam 14 bin kişi...2015'in üçüncü çeyreğinde 7 milyar Euro zarar açıklayan Dünya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, eleman çıkarmalar ile küçülmeye gidiyor. Banka 2020'ye kadar 14 bin kişi işten çıkartılacak.
  • Rakam belli oldu! Vatandaş yüzde 3 ödeyecek24 Mayıs 2018 Perşembe 10:40
  • AA: 'Faiz kararı Türk lirasına yarayacak'24 Mayıs 2018 Perşembe 09:53
  • İtiraf ettiler! İşte Türkiye'ye saldırının nedeni24 Mayıs 2018 Perşembe 08:30
  • Dolar oyununun arkasındakiler deşifre oldu24 Mayıs 2018 Perşembe 08:20
  • Dolar bugün ne kadar oldu?24 Mayıs 2018 Perşembe 07:50
  • O ilaçlar geri ödemeden çıkarılıyor24 Mayıs 2018 Perşembe 07:30
  • Erdoğan açıkladı! Söylemekte biraz acele ettim ama..24 Mayıs 2018 Perşembe 01:50
  • Çarpıcı dolar yorumu! Akıl alır gibi değil24 Mayıs 2018 Perşembe 00:40
  • Mehmet Şimşek'ten öenmli açıklama23 Mayıs 2018 Çarşamba 22:42
  • Merkez Bankası faiz arttırdı!23 Mayıs 2018 Çarşamba 22:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri