Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçti

Başbakan Binali Yıldırım Fiber Optik Ortak Kullanım programında 4,5 G'ye geçen vatandaşların sayısını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün yapılan iş ülkemiz için büyük bir kazançtır. Ortak altyapı sayesinde gereksiz kazılar ortadan kalkacak. Standart altı işler ortadan kalkacak.

Bilgi toplumu hedefimiz var. Ne kadar bilgi üretiyorsanız, vatandaşınıza iletebiliyorsanız o kadar gelişmiş ülkesiniz.

65 MİLYON VATANDAŞIMIZ GEÇTİ

65 milyon vatandaşımız 4,5G'ye geçti. Vatandaşımız teknolojimizi seviyor. Bilgi toplumu hedefimiz var. Ne kadar bilgi üretip vatandaşınıza iletebilirseniz o kadar gelişmiş ülkesinizdir. Bugün 78 milyon mobil abone var, vatandaşlarımızın yüzde 96'sında cep telefonu mevcut, 2003 yılında vatandaşlarımızın yüzde 42'si mobil aboneyken bugün yüzde 96'nın üzerinde vatandaşımızın telefonları var.

Bugün mutlu bir sona geldik. Bugün bu birliktelik bilgi toplumu hedefimizde yeni bir aşamayı ifade ediyor. Alt yapının kullanım ücretleri makul olmalı. Parayı yoldan değil, onun üzerinde taşıdığınız bilgiden kazanacaksınız. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir.

YENİ HEDEFLERİMİZ VAR

Demiryollarında artık tüm kullanıcılara altyapı açıldı. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir. Aracı amaç gibi görmeye başlarsak kaybederiz. Elektronik haberleşme sektörüne yönelik bazı yeni hedeflerimiz var. Sabit altyapının modası geçti diyemeyiz, sürdürülebilir hedef gerekli. İnternet kullanım oranı bir başka hedef, yüzde 67 seviyesinde.

KAYNAKLARIMIZI İYİ BİR ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ

Altyapıdaki sorunlarımızı çözdükten sonra bundan sonra marifet altyapıda verilecek katma değerli hizmetlere geliyor. Asıl rekabet, asıl kalite, o altyapı üzerinde hizmetlerdir, farklılıklardır. Biz doğal kaynakları zengin bir ülke değiliz, bu neden mükerrer kaynaklardan kaçınıp tüm kaynakları iyi şekilde kullanmalıyız. Haberleşme ağı mesafeleri oradan kaldırıyor, bürokrasiyi ve aracıları da ortadan kaldırıyor.

BELEDİYELER HEVESLENİYOR AMA İŞİNİZİ YAPIN KARDEŞİM

Belediyeler de, Telekom altyapı şirketi olmaya hevesleniyor. İşinizi yapın kardeşim. Kanalizasyon, park bahçe altyapı sizin işleriniz bunlar. Bırakın iletişimciler iletişim işini yapsın, şehircilik işini de siz yapın. Niye başkasının alanına hevesleniyorsun? Bunlar doğru şeyler değil. Yapılıyor ne oluyor? Hizmetin devamlılığı olmuyor. Bir kazı yapıyor, onu bozuyor, kabloları kepçeyi atıyor, takıyor. Ondan sonra da hizmet aksıyor, vatandaş mağdur oluyor. Sonra belediyeler buradan para kazanacağım diye yalan yanlış bir sürü kazılar yapılıyor.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE ÖRNEĞİNİ GÖRDÜK

Bürokrasi demek zaman kaybı, işlerin gecikmesi kalkınmanın ve hedeflerin sapması demektir, o yüzden de önemli görüyorum. Haberleşme ağını gelişmesi sadece ekonomiye katkı sağlamıyor, aynı zamanda ülkenin demokrasi standartını da geliştiriyor. Biz bunun örneğini 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük, haberleşme altyapımımız gelişmemiş olsaydı bu darbeyi önlememiz kolay olmazdı. Halk sahalara inip, mobilize olamazdı. Gittiler Türksat'ı bombaladılar, ama ahmaklar bilmiyordu orada yedekleri vardı, tekrar sitem devreye girdi. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, sokaklara indik ve ülkemizi darbecilere teslim etmedik.

SIRA KULELERDE ORTAK KULLANIMA GEÇMEK

Kırsalda bir başlangıç yapmıştık, sıra kulelerde ortak kullanıma geçmek. Bizim arazimiz İngiltere gibi düz değil, dağlar, bayırlar, vadiler var, jeopolitik olarak zor.

YENİ DÖNEMİN ADI GÜÇLÜ İKTİDAR, SÜREKLİ İSTİKRAR​

16 yıldır ülkemiz için çabalıyoruz, yaptıklarımız çok, yapamadıklarımız da var. Eksikliklerimiz var, ama 24 Haziran'da tekrar talep ediyoruz. Milletimiz her şeyin en güzelini biliyor ve kararını verecek. Bizim 16 yıllık başarımızın arkasında güven ve istikrar var, güven ve istikrar ülkelerin hedeflerini tutturması için olmazsa olmazıdır. Güven ve istikrar nasıl sağlanıyor? Güven ve istikrar vardı ama vesayet alışkanlıkları da hala devam ediyordu, birkaç sınamayla karşı karşıya kaldık. Bize kapatma davası açıldı. Kimsenin anlayamadığı bir şey, daha sonra yargı darbesi.

Mayıs 2013 enflasyon yüzde 5'e inmiş, daha sonra Gezi ve 15 Temmuz hain Darbe girişimi. Bunlar bizi değişme itti, bu sürdürülebilir bir şey değil deyip, parlamenter sistemden, Cumhurbaşkanlığı sistemine gidiş için seçimi gerçekleştireceğiz. Vatandaş yetkiyi vermek için Cumhurbaşkanı seçecek. Seçimini yapacak, ve kendini illerinde köylerinde temsil edecek vekillerini de seçecek, millet iradesiyle belli olacak ve vesayet riski ortadan kalkacak. Tek vesayet makamı millet olacak. Yeni dönemin adı güçlü iktidar, sürekli istikrar.