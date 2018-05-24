24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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CHP’nin seçim sloganı belli oldu!

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CHP’nin seçim sloganı belli oldu!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran erken seçimlerinde kullanacağı seçim sloganı belli oldu. CHP seçimlerde 'Millet için geliyoruz' sloganını kullanacak.
CHP’nin seçim sloganı belli oldu! CHP’nin seçim sloganı belli oldu! CHP’nin seçim sloganı belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim hazırlıkları devam ediyor. Parti seçimlerde kullanacağı slogan ve görsel malzemeleri tamamladı. CHP’nin seçim araçlarını ve alanlarını süsleyecek afişlerin tasarımı tamamlanarak CHP sitesinden yayınlandı. 24 Haziran seçimlerinde ‘Millet için geliyoruz’ sloganı kullanılacak.

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