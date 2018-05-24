Merkez'den bir hamle daha!

Merkez Bankası uzlaşmalı döviz ihalelerini 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseltti.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolaşa ulaşabilecek. Yapılan değişiklikle birlikte 1 ay vadeli ihalede net satış tavanı 250 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı.

Açıklamada şöyle denildi:

"2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir.

Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir."

Merkez Bankası'nın bu adımı sonrasında 4.76 üzerinde olan kur 4.74 seviyelerine geriledi.