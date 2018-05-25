25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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Cumhurbaşkanı onayladı! O cezalar yüzde 60 azalıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.
Cumhurbaşkanı onayladı! O cezalar yüzde 60 azalıyor
Cumhurbaşkanı onayladı! O cezalar yüzde 60 azalıyor Cumhurbaşkanı onayladı! O cezalar yüzde 60 azalıyor Cumhurbaşkanı onayladı! O cezalar yüzde 60 azalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “7144 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.

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