25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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CHP'ye büyük şok! YSK o ismin adaylığını uygun bulmadı

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CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün adaylığı "Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" Yüksek Seçim Kurulu’nca uygun görülmedi.
CHP'ye büyük şok! YSK o ismin adaylığını uygun bulmadı
CHP'ye büyük şok! YSK o ismin adaylığını uygun bulmadı CHP'ye büyük şok! YSK o ismin adaylığını uygun bulmadı CHP'ye büyük şok! YSK o ismin adaylığını uygun bulmadı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne milletvekili adaylarından Ediz Ün'ün "Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" adaylığının Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) uygun görülmediğini bildirdi.

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne 2. Milletvekili adayı Ediz Ün'ün adaylığının YSK tarafından uygun görülmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanımız Ediz Ün'ün daha önce Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle YSK tarafından milletvekili adaylığına uygun olmadığı belirtilmiş, yerine 2. sıra adayı olarak milletvekilimiz Erdin Bircan aday gösterilmiştir. Partimize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. CHP Edirne örgütü olarak CHP'yi iktidar, Yalova milletvekilimiz Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başlıyoruz."

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