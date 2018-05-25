Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantıda, seçim beyannamesini de açıkladı. Erdoğan toplantıda yaklaşık 1.5 milyon çalışanı ilgilendiren müjdeleri şu sözlerle anlattı: “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakârca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz.”
25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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1,5 milyon kişiye emeklilik sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantıda, seçim beyannamesini de açıkladı. Erdoğan toplantıda yaklaşık 1.5 milyon çalışanı ilgilendiren müjdeleri şu sözlerle anlattı: “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakârca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz.”
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