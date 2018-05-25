25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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Erdoğan tek tek açıkladı! Türkiye hücuma geçiyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yaparsa yine AK Parti Yapar" başlıklı beyannamede 81 milyona her alanda yaşam boyu güvence verildi.
Erdoğan tek tek açıkladı! Türkiye hücuma geçiyor
Erdoğan tek tek açıkladı! Türkiye hücuma geçiyor Erdoğan tek tek açıkladı! Türkiye hücuma geçiyor Erdoğan tek tek açıkladı! Türkiye hücuma geçiyor

 Kasım 2002'de iktidara gelen ve o tarihten bu yana tüm saldırılara rağmen Türkiye'yi 3 kattan fazla büyüten, alt gelir grubundan üst-orta gelir grubuna yükselten AK Parti'nin, 24 Haziran için hazırladığı seçim beyannamesinde 'Güçlü Türkiye, Güçlü Hükümet, Güçlü Meclis' vurgusu öne çıktı.

 AK Parti gelecek 5 yılda 5 milyon istihdam sözü verirken, beyannamede yer alan 146 kalkınma projesi ile önümüzdeki dönemin ipuçları verildi.

SAVUNMADA HÜCUM

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden 30'lara indiren Türkiye, bu alanda gelişimini sürdürecek. ALTAY Milli Tankı'nın seri üretimi yapılacak. İHA ve SHA'ların merkezi komuta kontrol merkezleri kurulacak. Stratejik Sınıf Taarruzi İnsansız Hava Araçları üretilecek. Milli İnsansız Savaş Uçağı 2023'e kadar geliştirilecek.

ÇİFTÇİYE TAM DESTEK

Sağlıkta yenileştirme projeleri hız kazanacak. Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak. 2020 yılına kadar IPARD-II kapsamındaki destekler sürdürülecek, sağlanacak 5.2 milyar liralık hibe ile 10 bin yeni yatırım desteklenecek. Her alanda kadının katılımı ve rolü güçlendirilecek. Eski statlar millet bahçesine dönüşecek.

TEKNOLOJİ HAMLESİ

Beyannameye göre, Ar-Ge ve yeniliğe ayrılan kaynaklar artırılarak, desteklerin ağırlığı ürün bazlı ticarileşmeye kaydırılacak. Bu alandaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak. Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ KURULUYOR

Kobi'lerin dijital dönüşümü için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak. OSB'lerde yol gösterici bir arayüz olacak, "tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri" ve "model fabrikalar" kurulacak. Birbiriyle konuşan makine sayısı 4.5 milyondan 8 milyona çıkarılacak.

MEGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YOLDA

Yeni kurulacak "mega endüstri bölgeleri" ile özellikle büyük ölçekli ve entegre yatırımların önü açılacak. İlaç ve tıbbi cihazda yüksek katma değerli ürün üretebilen, yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacını karşılayabilen üretim yapısına geçilecek. Koster Filosu'nun Yenilenmesi Projesi hayata geçirilecek

TURİST SAYISINDA İLK 5 HEDEFİ

Türkiye'nin yeni dönemde turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer alması hedefleniyor. Hayata geçirilecek politikalarla 2023'e kadar Türkiye'nin uluslararası pazarda marka haline getirilmesi amaçlanıyor. 6 tematik turizm güzergâhı oluşturulacak.

ENERJİDE ATILIM

Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek, kaynak çeşitlendirilmesi sağlanacak. Yerli kömür kaynaklı elektrik üretiminin artırılması ile en az 5 bin megavat ilave kapasiteli tesis inşa edilecek. Bor'a dayalı sanayi büyütülecek.

ENERJİ

* Doğalgaz depolama kapasitesi 4 milyar metreküpten 10 milyara çıkacak.

* Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi kurulacak.

* 60 milyar kilovatsaat yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretilecek.

TURİZM

* 6 tematik koridor kurulacak.

* 50 milyon yıllık turist hedefi.

* 2 milyon sağlık turisti hedefi.

* 500 Yeşil Yıldız belgeli konaklama tesisi.

TARIM

* 8.5 milyon hektar araziye toplulaştırma.

* Tarıma dayalı yatırımlara yüzde 50 hibe.

* Çiftçiye 5.2 milyar TL hibe ile 50 bin yeni istihdam.

TEKNOLOJİ

* 2.739 ürün önceliklendirilecek.

* Sanayi Doktora Programı oluşturulacak.

* Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak.

* Dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak.

* 15 yeni endüstri bölgesi daha kurulacak.

* Mega endüstri bölgeleri oluşturulacak.

* Türkiye'nin Otomobili Projesi hızla gerçekleştirilecek.

SAĞLIK

* Türkiye'nin 'gen havuzu' çıkarılacak.

* Aile hekimi başına düşen kişi sayısı yarı yarıya düşürülecek.

* 64 yeni sağlık tesisi açılacak.

* 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 28.5'ten 31.2'ye çıkacak.

* e-Nabız kullanıcısı 12 milyona çıkarılacak.

PROJELER
* GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel eylem planları kapsamındaki projelere öncelik verilecek.
* İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı bu yıl açılacak.
* 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul ve İzmir Körfez Geçişi projelerinin yapımına ise 2018'de başlanacak.

GİRİŞİM
* İlk defa Bağ-Kur kapsamına giren gençlerin primlerini devlet ödeyecek.
* Kadının işgücüne katılımı yüzde 41'e çıkacak.

KAMU

* KDV mükelleflerine hasılat esasına dayanan KDV sistemi uygulanacak.

* Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek.

ULAŞTIRMA
* Bölünmüş yol uzunluğu 36 bin 500 kilometreye çıkarılacak.
* Demiryolu ağı 25 bin kilometreye çıkarılacak.
* 69 milyona yaklaşan geniş bant abone sayısı, 2023'e kadar 90 milyona çıkarılacak.

 

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