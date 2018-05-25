25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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Biri buna dur desin! Vatandaşa büyük oyun

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Biri buna dur desin! Vatandaşa büyük oyun
İthal ilaç firmaları, kurdaki artışı fırsata çevirmek için harekete geçti. Piyasaya ilaç arzını kesen firmalar nedeniyle vatandaş mağdur oldu. Eczaneler hastaya muadili olan ilaçları veriyor
Biri buna dur desin! Vatandaşa büyük oyun Biri buna dur desin! Vatandaşa büyük oyun Biri buna dur desin! Vatandaşa büyük oyun

Yılbaşında İlaç ve Eczacılık Kurumu'nun zam yapılacağı açıklamaları üzerine daha fazla kâr etmek için piyasaya ilaç vermeyen, ardından da stokladıkları ilaçlara yüzde 15 zam gelince yeniden arzı hızlandıran fırsatçı ilaç firmaları, bu kez de rekor kıran dövizi bahane gösterip piyasaya ilacı kıstı. Reçetede yazan ve muadili olmayan orijinal ilacı bulmak için ezcane eczane dolaşan vatandaş ise mağdur oldu.

İTHAL İLAÇ STOKTA BEKLİYOR

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, kurdaki yükseliş devam ettiği takdirde ilaçta sıkıntının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut ise, "Kurun geldiği seviye ilaç sektörünü çok zorluyor. İthal ilaçların piyasada bulunamayacağı dönem başladı. Türkiye'de satılan ilaçların halen yüzde 55'i ithal" ifadelerini kullandı. Anadolu Eczacıları ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel ise, "İlaçta referans fiyat 2.39. Hal böyleyken ilaç firmalarının 2.39'luk kurla 5.70'lik euroya yetişmeleri mümkün değil. Dolayısıyla ya ülkeye ilaç getirmiyorlar ya da ellerindekini bekletiyorlar. Şu an piyasada kanser ilacı da yok 10 liralık ağrı kesici de" diye konuştu.

 MUADİLİNİ VERİYORUZ

Eczacılar ise talep etmelerine rağmen depodan ilaç gelmediğinden şikâyetçi. "Reçetede yazan orjinal ilaç varsa veriyoruz ama yoksa hastaya muadili olan yerli ilaçları veriyoruz. Kur ne zaman yükselse aynı durumu yaşıyoruz" diyen eczacılar, günah keçisi ilan edildiklerini, hastaya durumu anlatamadıklarını ve sürekli eczanelerde gergin anlar yaşadıklarını belirtiyorlar.

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