25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş

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Mevcut yasaya göre BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçip emekli olmak mümkün. Fırsattan yaralananlar ise hem erken emekli olabiliyor hem de yüksek maaş alma şansını yakalıyor.
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş

Daha yüksek aylık bağlanması: SSK’dan emekli olan vatandaşların emekli aylıkları, BAĞ-KUR’dan emekli olan vatandaşlara göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında bir farklılık gösterir ve SSK emekli aylıkları daha fazla.

Daha erken emeklilik: BAĞKUR’dan SSK’ya geçip emekli olmak sürecinde diğer bir cezbedici sebep ise daha erken emeklilik imkanı. Erken emeklilik kapsamında SSK’dan emekli olan vatandaşlar BAĞ-KUR’dan emekli olan vatandaşlara göre 10 yıla kadar daha erken emeklilik şansına sahip. Yalnız bu durum 2000 ve öncesi girişli vatandaşları kapsamaktadır.

Daha az prim ödeme:  BAĞ-KUR’lular 9000 gün prim ödeyip emekli olabilmekteyken, SSK’lılar 7000 gün prim ödeyerek daha az prim ödeyip emekli olma şansına sahipler.

Örnek durum olarak; 1984 doğumluyum. İlk prim tarihim 2005. Toplamda SSK ve Bağ-Kur olmak üzere 2.200 gün primim var. İşyerim olduğu için Bağ-Kur’dan devam ediyorum. Emeklilik yaşımın öne gelmesi için 5 yıllık üniversite öğrenimini ve 6 aylık askerlik süresini borçlanırsam emeklilik yaşı öne gelir mi?

Cevap: Bağ – Kur’dan 60 yaş ve 9000 prim günü şartlarına tabisiniz. Askerlik yalnızca prim günü kazandırır. Yapmanıza gerek yok. Üniversite öğrenimi borçlanamaz. Sadece asker ve polisler için böyle bir borçlanma var. İşyerinizi kapatıp SSK’ya geçerseniz 9000 gün yerine 7000 günle emekli olabilirsiniz.

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