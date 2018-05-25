Müjde verildi! Maaşlar artacak

AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; milyonlara ek gösterge zammı müjdesi verdi. Erdoğan; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarını söyledi. Sayılan mesleklerle birlikte şube müdürlerinin de beklediği artış gerçekleşmiş olacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkartılmasıyla birlikte polis öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Polis memurları ve öğretmenler için emekli ikramiyesindeki artış 10 bin ile 23 bin lira arasında olacak.

23 BİN LİRALIK ARTIŞ

2008 öncesi memuriyete başlamış ve 1'inci derecenin 4'üncü kademesinden bir kamu görevlisi için değişiklik ile maaş artışları şöyle olacak:



Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa, emekli maaşı 641 lira, ikramiye 23 bin 121 lira artacak.



Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa, emekli aylığında 569 lira, emekli ikramiyesinde ise 20 bin 516 lira artış sağlanacak. Bu memurların ayrıca aldıkları mevcut maaşlarında da artış yaşanacak.

5 MİLYON İSTİHDAM

Gelecek 5 yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak. 2 milyon 250 bin vatandaşın aktif işgücü piyasası programlarından yararlanması sağlanacak.



İşbaşı eğitim programlarının süresi, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 6 ay, diğer işyerleri ve mesleklerde ise 3 ay olarak uygulanacak.



İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek..