Uzmanlar yorumladı! Dolar ne zaman düşer?

4,92 ile zirveye tırmanan dolar, faiz kararının ardından 4,55’in de altını görmüştü. Dünkü işlemlerde ise dolar, yeniden yükselişe geçti. Ancak kur, yeni zirve yapamadı ve 4,75 seviyesinde denge bulmaya çalıştı.

Analistler, Merkez Bankası’nın 7 Haziran’da rutin toplantısının olduğunu, burada “sadeleşme” ve “sıkı politika” konusunda yeni adımların gelebileceğini, bu beklentinin de piyasaya zamanla yansıyarak, daha düşük kur seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor.

TL'YE GEÇİŞLER HIZLANACAK



Bu arada Merkez Bankası’nın ardından bankalar da mevduat faizlerini yüzde 17-18 bandına doğru çekecek. Bu gelişme de TL’ye geçişi hızlandırarak,doların 4,50 ve daha aşağı seviyelere gelmesinde etkili olacak.

Öte yandan Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı döviz ihale takvimini güncelleme kararı aldı.

Buna göre TCMB, uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale tutarını 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkardı.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada “2018 yılı boyunca satım tutarının ulaşabileceği üst sınır, 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir”denildi.

Merkez Bankası, önceki akşam faiz artışına giderek dolardaki kontrolsüz yükselişe karşı kılıcını çekmişti. 4,92 ile zirveye tırmanan dolar, faiz kararının ardından 4,55’in de altını görmüştü.

Merkez Bankası, önceki akşam faiz artışına giderek dolardaki kontrolsüz yükselişe karşı kılıcını çekmişti. 4,92 ile zirveye tırmanan dolar, faiz kararının ardından 4,55’in de altını görmüştü.