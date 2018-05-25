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Yine harekete geçtiler! 16 yıldır saldırı üstüne saldırı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti kurulduğu günden bu yana birçok aşılması güç eşikten geçti.
Yine harekete geçtiler! 16 yıldır saldırı üstüne saldırı
Yine harekete geçtiler! 16 yıldır saldırı üstüne saldırı Yine harekete geçtiler! 16 yıldır saldırı üstüne saldırı Yine harekete geçtiler! 16 yıldır saldırı üstüne saldırı

Çok partili dönemin kesintisiz iktidar rekorunu kıran AK Parti, 16 yılda sayısız darbe girişi atlattı. Yürütmeyi kilitlemeye yönelik bu darbeler, bazen hukuk, bazen bildiri, bazen de ekonomik bir müdahale ile kendini gösterdi. İşte AK Parti'nin karşılaştığı senaryolar:

2002: SİYASİ YASAK DARBESİ

Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002'de yasaklı olduğu gerekçesiyle seçimlere sokulmadı. "Muhtar bile olamaz" denildi. Partisi iktidara geldi, plan bozuldu Erdoğan seçildi.

2003-2007:    VETO YAĞMURLARI

Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanlığı döneminde hükümetin birçok uygulama ve atamasını veto etti. Hükümet çalışamaz duruma geldi.

2006 DANIŞTAY SALDIRISI

Avukat Alparslan Aslan, Danıştay'ı bastı bir üyeyi öldürdü. Hükümete mal edilen saldırının darbe planlarının bir parçası olduğu ortaya çıktı.

2007: 367 ZORLAMASI

AK Parti, Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Aynı gün, 27 Nisan'da, Genelkurmay "e-muhtıra" yayınlandı. Hükümet sert cevap verdi. Bu sefer Anayasa Mahkemesi, Meclis'in 367 milletvekili ile toplanmasını isteyerek zorlama bir karar aldı. Halk sokağa çıkartılarak darbe çağrısı yapıldı. Erken seçime gidildi, kriz aşıldı.

2008: KAPATMA DARBESİ

Başörtüsü düzenlemesi yapan AK Parti'ye "kapatma davası" açıldı. Yüksek Mahkeme, kapatma kararı vermedi. Ekonomi ağır darbe aldı.

2011:  ÇOK YILDIZLI İSTİFALAR

Jandarma Genel komutanı Necdet Özel dışındaki komutanlar emekliliğini istedi.  Bir anda TSK'nın üst kademesi boşaldı. Planlanan koos, acil atamalarla bertaraf edildi.

2012:   MİT KUMPASI

MİT, çözüm için Oslo'da bir takım temaslarda bulundu ve bu görüşmeler ifşa edildi. Savcılar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırdı. Erdoğan izin vermedi.

2013:  GEZİ KALKIŞMASI

Taksim Gezi Parkı'nda başlayan çevreci eylem, birden hükümet karşıtı bir kalkışmaya dönüştü. Başbakan Erdoğan’ın kararlı duruşu, darbe girişimini engelledi.

17 – 25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİ

Yargı ve Emniyet içindeki FETÖ terör örgütü, Erdoğan’sız bir AK Parti için 17 Aralık'ta 'yolsuzluk' kisvesi altında yargı darbesi yapmaya kalkıştı. Bu girişim de önlendi.

KOBANİ OLAYLARI

Terör örgütünün siyasi uzantısı partinin tutuklu eş başkanının çağrısıyla başlayan vahşette 52 vatandaşımız öldürüldü ve iç savaş provası yapıldı.

15 TEMMUZ DARBESİ

Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde TSK içindeki FETÖ yapılanması askeri bir darbeye kalkıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türk milleti dünya üzerinde görülmemiş bir işi başararak darbeyi engelledi.

Tüm bu yaşananlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetişmiş kadrolar Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalışırken bu kadar büyük krizlere rağmen Türkiye dünyanın en büyük 17. Ekonomisi olurken her alanda dev projelere imza attı.

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