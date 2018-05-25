25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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50 bin dolar maaş alıyordu! Şimdi sokakta yaşıyor

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Kimsesizler Oteli'nin kapanmasının ardından çalışmak için Manavgat’a gelen 59 yaşındaki Serdal Erdek, 12 gündür Manavgat otogarında bankta kalıyor.
50 bin dolar maaş alıyordu! Şimdi sokakta yaşıyor
50 bin dolar maaş alıyordu! Şimdi sokakta yaşıyor 50 bin dolar maaş alıyordu! Şimdi sokakta yaşıyor 50 bin dolar maaş alıyordu! Şimdi sokakta yaşıyor

İleri derece Almanca başta olmak üzere İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen 59 yaşındaki Serdal Erdek bugüne kadar 49 farklı ülke gördü. Almanya’da öğrendiği Uzak Doğu felsefesiyle ilgili birçok ülkede dersler veren, otel yöneticiliği yapan Erdek, yaşadığı alkol ve kumar sorununun ardından ailesini ve elinde avucunda ne varsa her şeyini kaybetti. 

Ankaralı zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirten Serdal Erdek, 12 yaşında annesiyle birlikte Almanya'nın yolunu tuttuklarını kaydetti. Almanya’da kung fu ile tanıştığını ve Çin felsefesine merak saldığını belirten Erdek "10 yıl Almanya’da kaldıktan sonra İsviçre’nin Zürih kentine giderek burada kung fu ve felsefe dersleri verdim. Belçika kökenli bir ailenin kurduğu vakıf aracılığıyla İsviçre’nin Lutzern şehrinde bulunan otelcilik okulunda 4.5 yıl eğitim aldım. Okulu bitirdikten sonra avukat olan İsviçreli eşimle evlendim. Bu evliliğimiz 22 yıl sürdü. Kayak Merkezi olan Davos’ta 6 ay gece müdürlüğü yaptım. İtalya Roma’da bir otelde yiyecek içecek müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Tayland’ın başkenti Bankong’da 4 yıl 5 yıldızlı bir otelin genel müdürlüğünü yaptım.

Bankong’dan Hong Kong’a geçip 50 bin Amerikan doları maaş ile bir otelin 4 yıl boyunca genel müdürlüğünü yaptım. Burada kumar illetine yenik düştüm ve hastalık derecesinde kumar oynamaya başladım. Fransa’nın başkenti Paris’e geçerek 3 yıl burada yaşadım. Paris’te alkol sorunu nedeniyle 1.5 yıl tedavi gördüm. Almanya’ya dönüp 4 ay yiyecek üzerine eğitim aldıktan sonra Londra’ya geçerek 18 ay İngilizcemi geliştirdim.

2000 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptım ve askerlik için başvurdum. Ne var ki yaşadığım sorunlar nedeniyle askerliği 4.5 yılda tamamlayabildim. Askerliğimin ardından eşim de Türkiye’ye geldi ve İstanbul’da yaşamaya başladık. Alkol problemim had safhaya ulaşınca Manisa AMATEM'de 13 gün tedavi gördüm. Tedavinin ardından alkole devam edince eşim ‘Ya alkol ya ben’ dedi ve ben alkole devam edince bırakıp ülkesine döndü" dedi. 

Alkol ve kumarın hayatındaki en büyük düşmanı olduğunu belirten Erdek "Elimde avucumda ne varsa aldığı gibi eşimden de oldum. 11 yıldır görüşmüyoruz. İstanbul’dan Ege’ye geçip oralarda bir süre yaşadım. Alkolü bırakmak istememe rağmen bırakamadım. Alkol illeti yüzünden girdiğim hiçbir işte barınamadım. 7 yıl önce Ankara’ya döndüm. Alkol bağımlılığım Ankara’da günde 2 bazen 3 70’likle zirve yaptı. 6 yıl önce alkolü bırakma kararı aldım ve 6 yıldır ağzıma sürmediğim gibi alkol bulunan yerlerden de uzak durmaya çalışıyorum. Alkolü bıraktıktan sonra alkolün yerini depresyon aldı. Düşüp ayağımı kırdım. Ankara’da sokaklarda kaldım. Son olarak 2017 kışında Ankara Ulus'taki Ankara Büyükşehir Belediyesine ait barınma evinde kaldım. Mayıs ayı başında barınma evinin kapanmasının ardından valiliğin verdiği harçlık ve aldığı otobüs bileti ile Side’de çalışmak üzere Manavgat’a geldim. 12 gündür iş arıyorum. Otogarda bankta yatıp kalkıyorum. Dünyada iyi insanların bitmediğini, Türkiye’nin neden bu kadar güçlüğe rağmen batmadığını buradaki esnafların tutumundan anladım. Benim karnımı 12 gündür onlar doyuruyor. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kaydetti. 

Kimyasında dilencilik gibi bir şeyin olmadığını belirten Erdek "4 yabancı dilim var. Atık alkol ve kumar illetinden tamamen kurtuldum. Ayağım sakat kaldığı için ağır iş yapamıyorum. Ama bir iş yerinde tezgahtarlık, rehberlik veya bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışabilirim. Tek isteğim bana bir şans verilmesi. İnanın bana bu şansı verenleri mahcup etmeyeceğim" dedi. 

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