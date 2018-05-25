25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:31Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:31Yatsı 22:14
    • 27°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.090 -0.79
  • Altın: 200,828 5.64
  • Dolar: 4,7878 3.99
  • Euro: 5,6116 4.22

Mehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklaması

»
Mehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklaması
Başbakan Yardımcısı Şimşek,"Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber" dedi.
Mehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklaması Mehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklaması Mehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklaması

 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, canlı yayında soruları yanıtlıyor.

HALKBANK İLE İLGİLİ İDDALAR ASILSIZDIR

Piyasaların normalleşmesi zaman alıyor. Etkisi sınırlayan dün birkaç etken oldu. Bunlardan biri Halkbank'a ilişkin asılsız iddialar. Halkbank bunu yalanladı. Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber. Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacaktır" dedi. 

MERKEZ BANKASI GÜÇLÜ BİR ADIM ATTI

Merkez Bankası'nın dövize yönelik adımlarının piyasaya etkisiyle ilgili konuşan Şimşek, "Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesi bekleniyor ama öyle olmuyor.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLDUĞUNU KANITLAMIŞTIR

Başbakan Yardımcısı Şimşek " Merkez Bankasının verdiği kararlarla bağımsız olduğunu kanıtlamıştır ve aldığı her adımda yanında dururuz."dedi

HÜKÜMET OLARAK OHAL'İ İSTEMİYORUZ

OHAL olmasaydı lira bu kadar değer kaybetmezdi deniyor. OHAL niye geldi, bir mecburiyetten dolayı geldi. Terör örgütü hendek siyaseti ile işi yeni bir boyuta taşıdı. O dönemde DEAŞ'ın bölücü terör örgütünün saldırıları var. Türkiye OHAL'le terörün nefesini kısmıştır. Bu söylemlerde işi bağlamında tutmak lazım. 2002'den sonra hemen OHAL'e son veren iktidarız. Türkiye terörle mücadelede eli rahatladığı an bir gün dahi OHAL devam etmeyecek.

"SEÇİM SONRASI TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞACAK"

Bu oynaklık sadece Türkiye'ye özgü değildir. Türkiye'ye özgü jeopolitik sorunlar ve seçim atmosferi kısmen etkili oluyor. Bünyemiz iddia edildiği gibi zayıf değildir. Benzer durumları 2006, 2014'te yaşamışız. Türkiye çok ciddi şekilde seçim sonrası pozitif bir şekilde ayrışacak."

"KAMUNUN BORÇ SORUNU YOK"

"İlave hususlar çıkmazsa genelde kurda 10 içinde atılan adım etkili oluyor"  diyen Şimşek, "Dün dedikodular aslında çok manidardır. Türkiye bir seçime gidiyor. Biz gereken tepkiyi verdik. Ne gerekiyorsa vereceğiz. İlave endişelerin giderilmesi lazım. Kamu maliyesine ilişkin. Türkiye seçim sonrasında bu atılan adımları telafi edecek düzenleme kabiliyetine sahip. 

Vergileri artırmadan vergi tabanını genişletecek reform Meclis'te. Kamunun borç sorunu yok. Gerektiğinde firmalarımıza yapılandırma konusunda güçlü destek vereceğiz, kayıtsız değiliz. Firmalarımız döviz ile borçlanacak ama geri ödeme kapasitesi olan borçlanacak, KOBİ'lere ilişkin kısım devreye girdi.

Aynı şeyi büyük firmalara da yapacağız. Bu reform ortalık yatışınca başlı başına Türkiye'nin notunu iyileştirmeye ve kırılganlığı azaltmaya yeterlidir. Bankacılık sektörü sağlam olmaya devam ediyor. Karlılık devam ediyor. Bankacılık sektörü aşırı borçlu mu, o da değil. Türkiye 15 yıl öncesine göre istihdamda üretimde sanayide ihracatta her alanda daha ileri. Liranın efektif olarak geride kalması gerçeklikten kopuşu ifade ediyor. 

Adımı attıktan sonra iletişim daha kolay. Merkez bankamız çok güçlü bir tepki vermiştir, gerekirse ilave tepki verecektir. Endişeleri gidermek için de yatırımcılarla diyaloğa gireceğiz. 1-2 hafta içinde bunun da güçlü yansımasını göreceğiz" şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Mehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklamasıMehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklamasıBaşbakan Yardımcısı Şimşek,"Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber" dedi.
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşBunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşMevcut yasaya göre BAĞ-KUR’dan SSK’ya geçip emekli olmak mümkün. Fırsattan yaralananlar ise hem erken emekli olabiliyor hem de yüksek maaş alma şansını yakalıyor.
Merkez'den bir hamle daha!Merkez'den bir hamle daha!Merkez Bankası'ndan dövize karşı hamle üstüne hamle gelmeye devam ediyor. TCMB bugün yaptığı açıklamada ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitlediğini duyurdu.
Erdoğan tek tek açıkladı! Türkiye hücuma geçiyorErdoğan tek tek açıkladı! Türkiye hücuma geçiyorCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yaparsa yine AK Parti Yapar" başlıklı beyannamede 81 milyona her alanda yaşam boyu güvence verildi.
Cumhurbaşkanı onayladı! O cezalar yüzde 60 azalıyorCumhurbaşkanı onayladı! O cezalar yüzde 60 azalıyorCumhurbaşkanı Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasını da içeren kanunu onayladı.
  • Uzmanlar yorumladı! Dolar ne zaman düşer?25 Mayıs 2018 Cuma 08:58
  • Müjde verildi! Maaşlar artacak25 Mayıs 2018 Cuma 08:42
  • Dertleri bir bir ortaya çıkıyor! Türkiye’ye IMF operasyonu25 Mayıs 2018 Cuma 08:31
  • Biri buna dur desin! Vatandaşa büyük oyun25 Mayıs 2018 Cuma 08:27
  • 1,5 milyon kişiye emeklilik sürprizi25 Mayıs 2018 Cuma 08:00
  • Merkez'den bir hamle daha!24 Mayıs 2018 Perşembe 21:48
  • Başbakan Yıldırım açıkladı: 65 milyon kişi geçti24 Mayıs 2018 Perşembe 16:40
  • Bakandan kritik uyarı: Son günlerde sık sık duymaya başladım..24 Mayıs 2018 Perşembe 16:20
  • Açıklamalar peş peşe! İbre tersine dönebilir24 Mayıs 2018 Perşembe 16:00
  • SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek24 Mayıs 2018 Perşembe 15:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri