25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:31Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:31Yatsı 22:14
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 102.831 1.67
  • Altın: 197,994 0.23
  • Dolar: 4,7202 0.07
  • Euro: 5,5094 -0.43

O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemedi

»
O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemedi
Hindistan'daki yaşayan Avinash Lodhi, Madhya Pradesh şehrindeki bir anne maymunun yavrusu için ağladığı anı yakaladı.
O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemedi O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemedi O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemedi

 

Anne maymunun baygın yavrusu kucağındayken ağladığı fotoğrafın sahibi 31 yaşındaki Avinash Lodhi, "Bu fotoğraf benim yüreğime dokundu. Çünkü tüm fotoğrafçılık kariyerim boyunca böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Sputnik'in haberine göre, fotoğrafı çektikten sonra anne ve yavru maymunun yanına diğer maymunların da geldiğini söyleyen Lodhi'ye göre, yavru maymun birkaç dakika sonra baygınlıktan kurtularak iyileşti. 

''1 SAAT KONUŞAMADIM''

Lodhi, fotoğrafı çektiği ana dair şunları söyledi:

Her şey o kadar hızlı gelişti ki, fotoğrafı çektiğim an ne olup bittiğini anlayamadım. Anladığımda ise, yaklaşık 1 saat konuşamadım. Böylesi bir ana sık rastlanmıyor, özellikle de hayvanlar için. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemediO an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemediHindistan'daki yaşayan Avinash Lodhi, Madhya Pradesh şehrindeki bir anne maymunun yavrusu için ağladığı anı yakaladı.
Bugün okunması tavsiye edilen dualarBugün okunması tavsiye edilen dualarEn güzel cuma mesajları ve en güzel dualar ile birlikte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar :
Belli oldu! Diriliş ne zaman final yapacak?Belli oldu! Diriliş ne zaman final yapacak?TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un sezon finali ve kesin final tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.
Çenesiz dana görenleri şaşırtıyor!Çenesiz dana görenleri şaşırtıyor!Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, doğum sırasında çenesini kaybeden ve beslenme sorunu nedeniyle "yaşamaz” denilen dana 15 ay içerisinde 600 kiloya ulaşınca, satın almak isteyenler sıraya girdi...
Aldığı cezanın gerekçesi açıklandı! Reyting uğruna..Aldığı cezanın gerekçesi açıklandı! Reyting uğruna..İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptıran ve bu cezaların ertelenmesine hükmetmişti.
Hepsine el konuldu! Piyasa değeri 2 milyon liraHepsine el konuldu! Piyasa değeri 2 milyon liraAdana'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon lira olan lüks sınıfındaki cip ve otomobilin de olduğu 16 araca el konuldu.
  • Tam 300 bin lira verdi! Çelik kralı esnafı ihya etti24 Mayıs 2018 Perşembe 10:30
  • 17 ilde operasyon! Çok sayıda askere gözaltı24 Mayıs 2018 Perşembe 10:28
  • Yine aday gösterilmemişti! İlk açıklama geldi24 Mayıs 2018 Perşembe 10:23
  • Mehmet Ali Erbil tarafını belli etti24 Mayıs 2018 Perşembe 00:53
  • Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:17
  • Ankara Keçiören'de korkunç olay23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:09
  • 15 yaşındaki gence 36 milyon dolarlık ceza23 Mayıs 2018 Çarşamba 01:22
  • Cenaze törenine gelinliğiyle katıldı!22 Mayıs 2018 Salı 15:46
  • Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet anları!22 Mayıs 2018 Salı 14:40
  • Isınmak için Hatice Sultan'ın türbe kapısını yaktı22 Mayıs 2018 Salı 13:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri